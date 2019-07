Kalandra csábítja a diákokat a Kajla útlevél

Több száz alsó tagozatos diák és családja jutott már el Somogy megyébe idén nyáron a Kajla útlevélnek köszönhetően.

A Magyar Turisztikai Ügynökség első alkalommal megszervezett utazási kampányának célja, hogy a magyar gyerekek jobban megismerjék hazájukat és a különféle nevezetességeket. A programnak köszönhetően júliusban a vonatokon, július és augusztusban pedig a Mahart és a Bahart hajóin utazhatnak ingyen azok a diákok, akik felmutatják Kajla útlevelüket.

Az iskolások az országban összesen negyvenegy kiemelt nevezetességet tekinthetnek meg. Somogy megyében a balatonboglári gömbkilátóhoz, valamint a somogyvámosi pusztatoronyhoz lehet ellátogatni. Pecsétet is gyűjthetnek a diákok, ezzel igazolva, hogy ellátogattak az ország több pontjára is. A programba a Tourinform irodákat is bevonták. Máyerné Bocska Ágnes, a kaposvári Tourinform iroda vezetője megkeresésünkre elmondta: minden alsó tagozatos diák kapott a bizonyítványa mellé egy Kajla útlevelet. A huszonnyolc oldalas füzet jól felkészíti a gyerekeket arra, hogyan legyenek tudatos utazók, emellett pedig hasznos tanácsokkal is ellátja őket.

Máyerné Bocska Ágnes hozzátette: az országos programnak köszönhetően már nagyon sok kisiskolás és szüleik jutottak el Kaposvárra. Visszajelzéseik alapján pedig lenyűgözi őket a somogyi megyeszékhely, elégedettek a város levegőjével, valamint a tiszta, rendezett, virágos környezettel.