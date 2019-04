Kaposváron a művészvilág utánpótlása

A művészeti felsőoktatás fővárosává válik Kaposvár a következő napokban. A somogyi megyeszékhely ad otthont az Országos Tudományos Diákköri Konferencia döntőjének, ahol háromszáz fiatal alkotó mutatja be 29 tagozatban munkáját.

Talicskában érkezett Dorottya. A Csiky Gergely Színház művészeinek előadása nyitotta meg a 34. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát, amelynek ezúttal Kaposvár ad otthont.

– Itt a tehetség mutatkozik meg, közel háromszáz alkotó az ország minden tájáról és határon túlról mutatja be 29 tagozatban munkáit – mondta el Hatos Pál. A Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karának dékánja hozzátette: ugyan képzéseik alig tizenöt évesek, de nagy hagyományokra támaszkodnak. Példaként említette Rippl-Rónai József festőművészt és Babarczy László rendezőt.

– Kaposvár három napra a művészeti felsőoktatás fővárosává válik. Az országos megmérettetést színházi darabokkal, sportprogramokkal is színesítjük, továbbá a város egyedülálló látnivalóit is megtekinthetik a résztvevők – tette hozzá Hatos Pál.

– A kaposvári diákok az elmúlt OMDK-kon kiemelkedő eredményeket értek el, több első helyezést hoztak haza. Nem véletlen, hogy most itt vagyunk – mondta el Droppa Judit, az Országos Tudományos Diákköri Tanács Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottságának elnöke.

– A magyar felsőoktatási tehetséggondozás legnagyobb fóruma, versenye az OTDK – mondta el Szécsi Gábor. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke megjegyezte: a világban egyedülálló, Magyar Örökség-díjas konferencia nem csak az anyaország, hanem a határon túli magyar fiataloknak is kínál bemutatkozási lehetőséget. Nyitottak a középiskolás korosztály felé is.

– Idén már tehetséges középiskolások részt vehetnek a programjainkon, reméljük minél többen kedvet kapnak ahhoz, hogy versenyezzenek – jegyezte meg Szécsi Gábor. Hozzátette: nem titkolt céljuk a magyar tudományos utánpótlás nevelése.

Szabó Franciska, a Magyar Képzőművészeti Egyetem doktorandusz hallgatója vehette át a nyitónapon a Roska Tamás díjat.

– Felismertem, hogy művész hallgatóként szükségem van arra, hogy kifejezzem magamat, tréningként tekintettem az OTDK– ra – mondta el a díjazott. Megjegyezte: nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy munkáját ezzel az elismeréssel díjazták. A tudományos konferencia pénteken délelőtt zárom a díjátadó ünnepséggel.