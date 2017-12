Készül a jégbor: balatoni szüret decemberben

A jégbort kuriózumnak szánják, s reménykedem benne, hogy jövő év tavaszára elkészülünk vele.

Csaknem egy hektáron szüreteltek cabernet szőlőt az Országh Pincészetnél. Jégbor készül a leszedett fürtökből.

– Nyáron szép időnk volt, kimagasló volt az idei termés, ezért döntöttünk úgy, hogy télen csaknem egy hektáron nem szedjük le a szőlőt – mondta el Országh Bernát. Hozzátette: a szőlőben a cukrok és egyéb oldott szilárd anyagok nem fagynak meg, csak a benne lévő víz és emiatt a fagyott szőlőből préselt bor koncentrált szárazanyag-tartalmú és magas savtartalmú lesz.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– December 20-án szüreteltünk, akkora a bogyóban lévő víz megfagyott, az előírások szerint legalább mínusz 7 fokos hőmérsékletben lehet a szőlő késői, téli szedését végezni – tette hozzá Országh Bernát. A szüret nem csak a hideg miatt embert próbáló, hanem a feldolgozás is másabb. A fiatal borász most épp a sajtolással foglalkozik. Tapasztalható, hogy lassabban csöpög ki a lé a gyümölcsből és a tisztulásnak is több idő kell.

– A jégborunkat kuriózumnak szánjuk, reménykedem benne, hogy jövő év tavaszára elkészülünk vele – mondta el a szőlőskislaki borász.

A balatoni fiatal borász már korábban 2009-ben készített jégbort merlot fajtából, ami jól sikerült és ugyan nem nagy mennyiséget palackozott be, de hamar elfogyott. A fagyott szőlőből való borkészítés nem napjaink találmánya. Martial római kori író korabeli írásaiban arról tudósított, hogy egy-két gazda szőlőjét novemberben vagy decemberben fagyottan szüreteli.

A klimatikus és gazdálkodási adottságai miatt hazánkban a Hajós-Bajai borvidék számít az autentikus jégbor vidéknek.