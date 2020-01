Kézigránátdobó gyakorlaton tesztelték tudásukat a katonák

Kézigránát dobógyakorlatot tartottak kedden a sántosi lőtéren: a 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezredhez decemberben bevonult szerződéses állomány vett részt az egységes alapkiképzésen.

A katonáknak legalább 25 méterre kellett eldobniuk a hangot adó gyakorló gránátot, a lőtéren felállított célpont jelezte a közeledő ellenséget. Nagy robaj imitálta a robbanást, az egység tagjai egymást váltva kapcsolódtak a gyakorlatba.

– Értékelés kiváló – hangzott az első dobás után, s a következő szerződéses katona teljesítményét is elismeréssel nyugtázták. Sütöri József törzszászlós azt mondta: összesen 54-en vettek részt a sántosi gyakorlaton, s az egységes kiképzés során híradós, vegyvédelmi és lövészeti alapismereteket is elsajátítanak. A szerződéses állomány tagjai december másodikán vonultak be, s január 21-ig tart a felkészülés, ezután tesznek majd esküt. A 27 éves Lénárt Kinga a Budapesti Gazdasági Egyetemre járt, gyermekkori álma a katonai hivatás. Pilótaként szeretne szolgálni, s tisztában van azzal, hogy amíg vágya valóra válik, seregnyi feladat vár rá.

– Fontosnak érzem a haza védelmét, ezért is jelentkeztem a szerződéses állományba – mondta. – Nagyszerűen érzem magam Kaposváron, kiváló a csapatszellem.

Oláh Sándor a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végzett, később a katona vagy csapat orvoslás is lehetőséget teremthet számára. A 27 éves fiatalember hangsúlyozta: szerteágazó ismereteket szereznek, s az elöljárók legjobb tudásuk szerint készítik fel a csapatot.