Kézműves sörtől, a mesztegnyői rétesig mindent kapni a ráksi piacon

Frissen sült lángossal, mosolygós, piros paradicsommal, csilipaprikával, kézműves sörrel és mesztegnyői rétessel is csalogatta az embereket a Ráksi Porta Helyi Termelői Piac a hétvégén. A közösségi tér már hét éve működik a településen, jelenleg tizenöt termelő portékái közül lehet válogatni.

Komoly fejtörést okozott a szépszámú érdeklődőnek az, hogy merre is induljanak el a termelői piacon. Az egyik irányban ugyanis szebbnél szebb kézműves termékeket kínáltak az árusítók, míg a talpasházban a frissen sült lángos illata csábította el az érzékszerveket. Mindegy is volt, ki merre ment, hiszen a ráksi portákon csakis a legkiválóbb termékeket kínálták eladásra a készítőik.

A mesztegnyői származású, ma már Balatonlellén élő Dolbert Ferenc a piac egyik új kedvence. A réteskészítő még csak három hete árulja a káposztás, krumplis-szalonnás, túrós, tökös-mákos és a „nem tudom” szilvával készült ínyencségeket, de már most sokan megszerették ételét és személyiségét. Feri bácsi a finomságokat a mesztegnyői receptek és saját fantáziája alapján alkotja meg, elmondása szerint pedig eddig még senki nem panaszkodott a minőségre, és a pénzt sem kérte vissza.

A piacon Somogy megyei árusok és Ráksi negyven kilométeres körzetében élők árusíthatják termékeiket. Heidt Gábor a szomszédos Tolnából, Regölyről hozta magával csilipaprikáit. A zöldségből savanyú is készült, de szószokat és ételízesítőket is kínált a kistermelő.

A szomszédos asztalnál a somogysárdi mézesekből, vagyis a mézeskalács ajándék- és dísztárgyakból válogathattak a vásárlók. Gaál Zsuzsanna portékáit gyakran választják esküvői köszönőajándéknak, de karácsony tájékán is nagyon népszerűek a termékei. Kézműves söröket is lehetett vásárolni a piacon. Petőné Ács Mónika, a pusztaszemesi családi vállalkozás vezetője világos, vörös és fekete sört is kínált a nézelődőknek.

Fonai Tibor, a Ráksi Porta Helyi Termelői Piac tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta: a helyieket és a környező településeken élőket vonzza leginkább a piac, de az igali turisták is szívesen felkeresik Ráksit. Az elmúlt hétvégén a látogatók 80 százaléka a fürdővárosból érkezett.