Kiürül a szülők pénztárcája, hogy az iskolatáska tele lehessen

Unikornisos táska, focis tolltartó és szőrmés tornazsák. Ezek idén a tanévkezdés előtti slágertermékek a somogyi papír-írószer boltokban. A legtöbben augusztus elején elkezdik megvásárolni a tanszereket, az idén átlagosan öt-tíz százalékkal kell többet fizetni az íróeszközökért.

– Apa, ez legyen, ez nagyon szép – nyújtózott a polcok között Barnabás. Egy dinómintás táskát szemelt ki, amelyet azonnal fel is dobott a hátára szülői segítséggel. Édesapjával listával érkeztek az egyik kaposvári írószeráruházba, hogy megvegyenek mindent, ami az első osztályba kell. – Fiam mellett két lányomnak is most vásárolunk be, még nem látjuk a végét, de nem kevés pénzt hagyunk itt, az biztos – mondta el Horváth Antal.

Egy sorral arrébb Lilla próbálta a piros-kék ceruzát kihúzni tartójából. Elkelt a segítség édesanyjától. – Már megvan a táska, tolltartó, most csak az elmaradt dolgokat vesszük meg – mondta el Kisné Mráv Marianna. Hozzátette: minden hónapban vásároltak valamilyen szükséges tanszert, hogy ne legyen megterhelő a családi kasszának. – Fontosnak tartottam, hogy jó minőségű táskát válasszunk, s ha minden szükséges tanszert, tornaruhát számolok, akkor harminc–negyvenezer forintba férünk bele – jegyezte meg az édesanya.

A lányoknál az unikornis a sláger, a nagyobbak pedig a csillogó vagy szőrmés tolltartót, táskát keresik. A fiúknál a focicsapatok emblémáival ellátott tanszerek a legnépszerűbbek. – A legtöbben listával érkeznek, hogy semmi se maradjon ki a bevásárlás során – mondta el Gerhát Györgyi, a Mega-Papír 2004 Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette: a többség augusztusban vásárol, miután megkapják fizetésüket, de idén visszafogottabbak a szülők, mint a korábbi években. – A legköltségesebb az elsősök tanszercsomagja, nekik még minden kell, a felsősöknél öt-hatezer forintban megáll a tollak, füzetek ára – jegyezte meg Gerhát Györgyi. Kiemelte: idén átlagosan öt százalékkal drágábbak a tanszerek az euró árváltozása miatt.

Az egyik balatonboglári papír-írószer áruházban már a nyár első hónapjaiban megélénkült a forgalom. – Az esős, hűvös időben a nyaralók gyermekeikkel már júliusban betérnek hozzánk – mondta el Vörös Péter, a Vörös és Társa Kft. Papír-Írószer Áruház tulajdonosa. Azt tapasztalják, hogy vevőik egyre tudatosabban válogatnak a több ezer árucikk között, törekednek arra, hogy minőségi termékek kerüljenek a kosárba.

– A papírtermékek esetében 8-10 százalékos áremelkedést tapasztalunk, próbáljuk akciókkal, vásárlási kedvezménnyel segíteni az iskolakezdést a családoknak – jegyezte meg a tulajdonos.