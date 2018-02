Kórházi kosztmustra: egészséges és finom ételek készítése a cél

Főzzük körbe Magyarországot kórházainkban címmel indult kampány azzal a céllal, hogy bebizonyítsák, a betegétkeztetés minősége biztosítható a rendelkezésre álló alapanyagokból, eszközökkel és gazdasági lehetőségekkel. A roadshow hetedik állomása szerdán a Kaposi Mór Oktató Kórház volt.

Ambrus György mesterszakács irányításával készült a szerdai menü a betegeknek a Kaposi Mór Oktató Kórházban. Gombaleves, zöldséges csirkemell párolt rizzsel és kakaós kevert sütemény került a tálcákra. A Magyar Gasztronómia Nagykövete úgy véli: a kaposvári kórházban rendelkezésre álló eszközökkel és a friss alapanyagokból egy egészséges és finom ebéd készült, amely bármelyik étterem menüjeként megállná a helyét.

– Kiváló konyhai háttér, alapanyag és szakemberek, bátran be tudjuk bizonyítani, hogy itt minőségi ételek készülnek – mondta el Ambrus György. A mesterszakács elmondta: a betegek többsége gyakran helytelenül étkezik, nekik szeretnék a friss alapanyagok ízét visszaadni. Többször párolással készülnek az ételek és kevesebb só felhasználásával.

Papp Erzsébet, a Kaposi Mór Oktató Kórház orvosigazgatója elmondta: 2017-ben adták át a megújult kórházi konyhát és a hozzá tartozó éttermet. Hozzátette: ezernégyszáz négyzetméteren főznek kétezer ötszáz adagot a kaposvári kórháznak, annak telephelyeinek, a nagyatádi kórháznak, valamint gyermekintézményeknek diétás ételeket.

– Nagyon sok fajta diétás ételt is készítenünk kell. Betegeink között vannak például tej-, lisztérzékenyeknek és cukorbetegekek is. Ételeink helyi alapanyagok felhasználásával készülnek. A pékáru, a húskészítmények és a zöldségek is Somogyból származnak – tette hozzá Papp Erzsébet.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A betegek mellett sok orvos is a kaposvári kórházban ebédel. Az egyik nyugdíjas orvos például éthordóban viszi haza az ebédet. Azt mondta: 46 éven át dolgozott az egészségügyben, azt tapasztalja, nagyon sokat javult a kórházi koszt.

Hajnal Judit, országos kampánymenedzser elmondta: a kezdetekkor azt szerették volna bebizonyítani: jó ízű ételek készülhetnek a kórházakban a rendelkezésre álló tárgyi és anyagi körülmények és alapanyagok fel használásával.

– Ma már továbbléptünk, szeretnénk felhívni a betegek figyelmét arra, hogy teamtagként viselkedjenek– tette hozzá.– Ugyanis sok esetben állapotuk érdekében kell, hogy diétás ételt kapjanak, amely hozzájárul gyógyulásukhoz.

– Elvárható, hogy minőségi ételeket kapjanak a kórházakban – folytatta Hajnal Judit. – Egy magyar ember lelkének nagyon fontos, hogy milyen az étel illata, az íze, a színe. Ám ezt ezt tudnunk kell diétásan is előállítani. Ahol eddig jártunk, ott mindenhol működött. Volt olyan kórház, ahol egy napon harmincféle diétás menüt főztek.

A Főzzük Körbe Magyarországot kórházainkban című kampány ötletgazdái Németh László, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója és Ambrus György, a Magyar Gasztronómia Nagykövete, a gyulai Pándy Kálmán Kórház élelmezési osztályvezetője. A mesterszakács a jövőben folytatja a partnerintézmények látogatását. A menükből kiadvány is készül „Ezt főzzük kórházainkban” címmel.