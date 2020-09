Koronavírus-mentes a kaposvári szennyvíz

Nincs jelen a Kaposvár környéki szennyvízben fertőzőképes koronavírus-részecske, ezt mutatja ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) laborvizsgálata. A szakemberek minden héten mintát vesznek a szennyvízből, amit Budapesten elemeznek ki.

Vasárnap reggel 8 és hétfő 8 nyolc óra között, összesen 24 mintát gyűjt be egy automata gép a kaposvári szennyvíztelepen. Ezután a labor munkatársai a részmintákat homoge­nizálják, azaz összeöntik és áttöltik egy steril üvegedénybe. A mintát szállításig hűtőszekrényben tárolják, majd átadják a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának, akik továbbküldik a NNK-ba, Budapestre.

Pápai Kornél, a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. Minőségvizsgáló Laboratóriumának vezetője elmondta: évtizedek óta, minden nap vesznek mintát a befolyó, illetve a Kapos folyóba távozó tisztított szenny­vízből. A koronavírus örökítőanyagának vizsgálatát két hónappal ezelőtt kezdték el.

– A legutóbbi vizsgálat szerint minden rendben volt – fogalmazott Pápai Kornél. – Szerencsére a kaposvári és a környék településeinek szennyvízében sincsen jelen fertőzőképes koronavírus-részecske. Azonban nemcsak nálunk, hanem az ország többi megyei jogú városának szennyvízében sincs jelen a vírus. Pár héttel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor Debrecenben és Budapesten kimutatható volt a vírus örökítőanyaga, de már ott is lecsengett – tette hozzá a laboratórium vezetője.

Az országos szennyvízhálózatokból vett minták eredményét a NNK internetes oldalán lehet elérni. A legfrissebb, 34. heti adatok szerint továbbra is stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítőanyaga, fertőzőképes vírusrészecskék sehol sem mutathatók ki.

Palánta nevelkedik az iszapban, előkerült a műfogsor

Szinte naponta kerülnek elő különféle tárgyak és eszközök a szennyvízhálózatból, de nem odaillő anyagok is bekerülnek a rendszerbe.

Pápai Kornél elmondta: akkumulátor olajat, háztartási zsírt, és főzőolajat is beleöntenek a csatornába. Ezek az anyagok „kiülnek” a vezetékek falára, amelyek komoly problémát okozhatnak. A cső átmérője csökkenhet, de a baktériumok is könnyen elszaporodhatnak.

Sokszor tárgyak végzik a csőrend­szerben, különféle ékszert, például nyakláncot is találtak már a vezetékben, de kis kanalat, sőt még egy műfogsort is kiszedtek a szennyvízből. Hozzátette: mivel a paradicsommag nem semmisül meg, így a szennyvíziszapban gyakran látni fejlődő palántát, ráadásul a sok tápanyag miatt szebben néz ki, mint egy átlagos kertben.