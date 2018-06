Koszorúzás és vadétkek fesztiválja

Megemlékezés, kulturális seregszemle, koncertek és látványos programok a legkisebbeknek: 29. alkalommal rendezték meg hétvégén a Szent László Napokat. A három napos ünnepségre több mint 1000 vendéget vártak a házigazdák, s a testvér települések küldöttségei is elfogadták a meghívást.

A nyitónapon megemlékezést tartottak a Széchényi család kriptájánál, s megkoszorúzták Szent László sírhelyét, ezután Landi Vivien festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Látogatóközpontban, ahol a Calypso kórus is fellépett. Szombaton délután is több százan érezhették jól magukat a somogyvári rendezvényen: Somogyország az én hazám című kulturális műsorban táncosok, énekesek, zenekarok mutatták meg tudásuk legjavát, míg a vadétkek nemzetközi gasztronómiai fesztiválja 18 csapat részvételével zajlott. Ízletesnél ízletesebb finomságokkal rukkoltak elő az indulók, az egyik csoport vajban-mézben pácolt gyümölcsökkel tálalta a szarvashúst, s desszertként szilvalekvárral ízesített, aludt tejes házi prószával bűvölte el a zsűrit.

Gyurákovics László, Somogyvár polgármestere kiemelte: változatos, minden korosztályt érdeklő programokkal várták a vendégeket. Kézművesek utcája, népi gyermekjátékok, arcfestés, pónilovaglás és íjászkodás is szerepelt a kísérőrendezvények között, s a Megaroxon kívül meghívták Curtist és retrobulit is szerveztek. Vasárnap délelőtt emléktábla koszorúzás, püspöki szentmise és két koncert szerepel a programban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A három nap alatt ezernél is több látogatóra számítunk – folytatta a polgármester. – A helybelieken kívül a Balaton parton pihenő turisták közül is eljöttek, s a horvát, az erdélyi, illetve az ausztriai testvér településeink küldöttsége is elfogadta meghívásunkat.