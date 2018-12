Függőségüktől próbálnak szabadulni Nágocson

Az év végi ünnepek rendszerint az egyik legnehezebb időszakot jelentik a függők számára. Erre az időre a nágocsi Reménység Rehabilitációs Házban is kiemelt figyelmet fordítanak a szakemberek.

Lassan már kilenc éve működik bentlakásos program a nágocsi intézményben, ahol alkoholbetegeik vannak elsősorban, de játékfüggő is van a házban. S van olyan beteg is, aki alkoholgondjai mellett drog- és gyógyszerfüggő is. Horváth Gábor szakmai vezetőtől megtudtuk: éves szinten 7-8 ember végzi el a terápiát, az idén is ennyien teljesítették náluk a fél éves programot. Persze, sokkal többen fordulnak hozzájuk segítségért, ám tíz függőből csupán hárman-négyen hajlandóak végigküzdeni magukat a programon.

– A terápia komoly szembesülésekkel való küzdelmeket is jelent – tette hozzá Horváth Gábor. – Aki bejön a házba, csupán arról döntött, hogy nem akar többé inni vagy mondjuk gyógyszert használni. Ám hogy mivel is jár a józanságig vezető út, azt kevesen látják át elsőre. Aki viszont itt marad, úgy megy majd el a házból, hogy új háttérországot, új bázist kap.

Horváth Gábor szerint az év végi ünnepek különösen is nehéz időszakot, érzelmi hullámvasutat jelentenek a függők életében. – Az ünnepek környékén több a visszaesés, sok függő arról számolt be, hogy korábban nem tudta józanul megélni a karácsonyokat – tette hozzá. – Ezért most sem engedtünk ki senkit az intézmény falai közül. Különböző közösségi programokkal, a figyelmet lekötő tevékenységekkel, például a ház feldíszítésével élték meg az idén is a karácsonyi napokat.

Az egyszerre tizenkét beteg függő befogadására alkalmas nágocsi intézményt országosan keresik. Több függő Budapestről érkezett, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, Békésből és Csongrádból is jöttek gyógyulni vágyók az utóbbi időben Nágocsra. Ám volt olyan Németországban élő magyar is, aki külhonból tért haza gyógyulni a somogy megyei településre.

