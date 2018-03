Lovas felvonulás, játszóház: így ünnepelt Somogy

Siófokon a legkisebbekre is gondoltak, akiket játszóház szórakoztatott, míg Bárdudvarnokon Kassai Lajos tanítványainak lovas felvonulása színesítette a megemlékezést.

Siófokon, a Siófoki Férfi Dalkör Kossuth-nótákkal nyitotta meg a városi megemlékezést. A Fő téren felállított színpadon Lengyel Róbert polgármester ünnepi beszédében kiemelte: – 1848. március 15. szimbólum volt, most is az, és az is marad, amíg egyetlen magyar szív dobog a Földön.

A színpadon a Balaton Táncegyüttes adott ünnepi műsort, majd a Március 15. parkban lévő ’48 -as emlékműnél helyezték el a megemlékezés koszorúit a városi szervezetek, intézmények, pártok és civil egyesületek képviselői. A Fő téren egész nap a Levendula játszóház várta a legkisebbeket, este pedig a hagyományoknak megfelelően fáklyás felvonulást tartottak a belvárosban, melynek zárásaként ünnepi lézershow-t láthatott a közönség.

Megtelt a siófoki hajóállomás és környéke, sokan sétáltak a Balaton-parton és volt, aki vízre szállt, mivel a hosszú hétvége minden napján egyórás sétahajózást kínál a Balatoni Hajózási Zrt. A hajóállomás mellett pedig a Siófoki Szabadtéri Vendéglátósok és Kézművesek Egyesülete által megrendezett Márciusi Gasztro Mustrán borokat és finomságokat lehet kóstolni.

Bárdudvarnokon Kassai Lajos tanítványaival együtt ünnepelhettek a helyiek.

Igal központjában is lobogott a magyar zászló. Az ünnepségen Witzmann Mihály országgyűlési képviselő elmondta: – A mai nap arra is emlékeztet minket, hogy csakúgy, mint 170 évvel ezelőtti honfitársainknak, nekünk is egy erősen átalakuló, változó Európában kell megtalálnunk a helyes utat, és ma is meg kell küzdenünk Magyarországért, a magyar szabadságért és függetlenségért.

Barcson is ünnepséggel tisztelegtek a 48-as hősök emléke előtt

A rendezvényen Szászfalvi László országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. Azt mondta: március 15-e nemzeti felelősségünkre emlékeztet. – A nemzetállamot hozta létre március 15-e – mondta a honatya. – Ma is ebben gondolkodunk és nem engedünk a 48-ból. Ma is megerősíti hazaszeretetünket március 15-e, nemzeti öntudatunkat, egymás iránti felelősségünket.

Szászfalvi László kiemelte: március 15-e összekapcsolta a haza és haladás gondolatát és nagyon fontos, hogy -e kettő ma is ugyanígy együtt legyen. Vagyis a nemzeti erőnk, érzésünk, elkötelezettségünk és az ország jelenleg is folyó modernizációja. Hozzátette: fejlesztetünk kell az országot, térségeket, településeket, hogy otthon legyünk ebben a hazában. De soha ne felejtsük el Dobó István egri várkapitány felszólítását: a falak ereje nem a kőben van hanem a védők lelkében. Ezért nem csak modernizálnunk kell, fejlesztenünk hanem közösséget és nemzetet is kell építenünk, mert védők vagyunk ma is. Meg kell védenünk önállóságunkat, nemzeti függetlenségünket, hazát.