Madarakkal barátkoznak az óvodások

Röpködnek a mínuszok éjszaka, ideje elkezdeni a madarak etetését. Ha elkezdtük, ne is hagyjuk abba tavaszig, de nem mindegy, hogy milyen csemegével látjuk el a ma és rovarevő madarakat.

Már röpködnek a mínuszok éjszakánként, ideje elkezdeni a madarak etetését. S ha elkezdtük, ne is hagyjuk abba tavaszig, de nem mindegy, hogy milyen csemegével látjuk el a mag- és rovar­evő madarakat. A kaposvári óvodákban óvónői irányítással tanulják a csöppségek a madáretetés fortélyait. – Szotyit, diót, magokat rakunk az etetőbe, de kenyeret nem kaphatnak, mert a belük felpuffad és elpusztulnak – avatott be az etetési protokollba a nagycsoportos Kádár Evelin Valéria. A kislány hozzátette: nem elég etetni, hanem itatni is kell. Vödrökben viszik minden reggel a vizet az itatókba, amelyek az ékszaka folyamán befagytak.

– Ha csöndben vagyunk és nem megyünk nagyon közel, akkor sok madarat szoktunk látni és halljuk a csiripelést – mondta el az egyik óvodás.

Az Arany János Tagóvoda amellett, hogy örökös zöldóvoda címmel büszkélkedhet, négy éve már madárbarát minősítést is kapott. Minden dél­előtt az óvó néni irányításával töltik meg a madáretetőket a csemegékkel.

A csöppségek apró kezeikben szorongatták a magokat, várva, hogy sorra kerüljenek.

– Egész évben gondozzuk őket, tanulunk a madarakról. Télen ez különösen fontos, már november végétől egészen tavaszig etetjük őket – mondta el Schmidt Edéné, a zöldóvoda munkaközösség vezetője. Hozzátette: a cinkék mellett vörösbegyet, feketerigót, verebeket és rozsdafarkút is láttak már az óvoda kertjében az etetőkből csemegézni.

– November második felében most is hidegre fordult az idő. Az idén kicsit később, a napokban kezdtük meg a madarak etetését, amit tavaszig nem hagyhatunk abba – mondta el Molnár Marcell, a Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportjának vezetője. Hozzátette: a legjobb eleség a madarak számára a magas olajtartalmú fekete napraforgó, a cinke­golyót is kedvelik, valamint a hájat, faggyút is előszeretettel fogyasztják. Megjegyezte: ha sós a szalonna, főzzük meg és így adjuk a madaraknak.

– Nagyon fontos a madarak itatása a hosszan tartó száraz hidegben, napi kétszer cseréljük a vizüket, hogy ne fagyjon be – sorolta a kaposvári elnök. Kiemelte: először a szén-, kék, barátcinegéket látjuk az etetők körül, majd a zöldike, meggyvágó jelenik meg. – Sokan mondják, hogy kevesebb madarat látnak az etetők körül, mint korábban. Ennek az az oka, hogy nincs még tartós hideg, könnyebben találnak táplálékot – adott magyarázatot Molnár Marcell.