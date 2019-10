Magánklinika, szálloda és egy meleg vizes fürdő is csalogatná a turistákat

Magánklinika, szálloda, idősek otthona, kemping és több száz apartman is épül a következő években Balatonszemesen. A milliárdos beruházásoktól a település még több idegenforgalmi adóbevételre számít.

A tervek szerint külföldi nyugdíjasokat is fogadna az az idősek otthona, amely három éven belül épülne fel a Balaton déli partján és több száz szépkorút fogadna. Az autópályán túl, egy harminchektáros erdő közelében húznák fel a szépkorúak intézményét, amely mellé egy magánklinika és egy négy-ötcsillagos szálloda is épülne. A terület ötszáz méterre van egy fúrt termálkúttól, amelyet az önkormányzat bérbe szeretne adni a beruházónak. A befolyt díjat a településen élőkre fordítanák, utakat építenének és más fejlesztés is megvalósulhatna a faluban.

– Két és félhektáros vízparti területet is hasznosítani szeretnénk – fogalmazott Takács József, Balatonszemes polgármestere. – Tárgyalunk egy röplabda-akadémia felépítéséről, bár most egy kicsit félbeszakadtak a megbeszélések. Ha esetleg meghiúsulna az üzlet, akkor a területen négycsillagos kempinget alakítunk ki. Ezzel az önkormányzatnak újabb adóbevétele keletkezne. Tavaly például 73 millió forint volt az idegenforgalmi adóbevételünk, amellyel Siófok és Zamárdi után a harmadikok lettünk a déli parton. Idén egyébként megközelítőleg ugyanennyi lesz a bevételünk.

– Szállodával és apartmanokkal is bővül a település – folytatta Takács József. – A jelenlegi Vadvirág kemping helyén húznák fel ezeket az épületeket. A kemping területéből a településünk két hektárnyit „ajándékba” kap, így a Balaton partjához oda tudjuk vezetni a termálvizet és ki lehet alakítani egy meleg vizes strandfürdőt. Emellett jelenleg is több mint kétszáz magánapartman épül a településen és a legfelsőbb bíróság is ide tervez egy konferenciatermet, szálláshelyekkel együtt. Azt tapasztaljuk, hogy az emberek szeretik Balatonszemest, ami érthető, hiszen nyugodt és csendes a település, sok fa és park található a faluban. A fejlesztésektől azt várjuk, hogy még többen látogatnak el hozzánk – tette hozzá a polgármester.