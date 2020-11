Közel 370 helyszínen, 4300 tesztet végeztek Somogyban az elmúlt napokban

Három nap alatt mintegy 4300 koronavírus tesztelést végeztek el a megyei kormányhivatal dolgozói Somogyban.

Munkájukat ötvenkét egyetemi hallgató és egy védőnő is segítette. Neszményi Zsolt kormánymegbízott megkeresésünkre elmondta, első sorban azoktól a bölcsődei, óvodai és általános iskolai dolgozóktól vettek mintát, akik a gyerekekkel közvetlen kapcsolatban állnak. Erről a tankerületekkel és az intézményfenntartókkal előre egyeztettek. Ennek ellenére, ha valakinek a neve nem szerepelt a listán, de megjelent a tesztelésen, őt is megvizsgálták.

– Mintegy ötezer ötszázan szerepeltek a listán – fogalmazott Neszményi Zsolt. – Mindenkitől nem tudtunk mintát venni, hiszen előfordult, hogy valaki nem vagy más munkarendben dolgozott aznap, esetleg nem vállalta az önkéntes tesztelést. A munkatársaim az elmúlt napokban 367 helyszínen fordultak meg. Az intézmények dolgozóit nem szerettük volna utaztatni, ezért a kollégáim és az önkéntesek mindenhova ellátogattak.

– A tesztelőcsapat tagjait is minden nap szűrtük – folytatta a kormánymegbízott. – Felkészültünk arra is, hogy ha valakinek a tesztje pozitív, akkor más ugorjon be helyette, de szerencsére mindenki negatív tesztet produkált. A megye nyolc járásában, minden reggel 31 csapat indult útnak, a legtöbb feladat a Kaposvári Járásban volt, hiszen itt található a legtöbb intézmény. Óriási köszönet illeti a munkatársaimat és az önkénteseket, hiszen gyorsan és precízen végezték feladatukat, a tesztelést például már szerdán be tudták fejezni. Több mint 130 kormányhivatali dolgozó segítette a szűrést, ebből csaknem negyvenen az adatokat rögzítették – tette hozzá Neszményi Zsolt. A tesztelést a jövő héten is folytatják, az azt követő hetek szűréséről pedig az Operatív Törzs dönt majd.