Másztak, merültek és kutattak a romok között a minősítő gyakorlaton

Annyira élethűre sikerült a gyakorlat, hogy még a rendőröket is riasztották a helybéliek. Romkutatással indult a Somogy és a Mecsek Mentőcsoportok újraminősítő gyakorlata a hétvégén.

– Mindkét mentőcsoport bizonyította már létjogosultságát az elmúlt években – mondta el köszöntőjében Neszményi Zsolt, kormánymegbízott, a Somogy Megyei Védelmi Bizottság elnöke. A táborépítés után a csapatok első bevetése éjszaka romkutatás volt. A feltételezés szerinti földrengés és a jelentős mennyiségű csapadék következtében sárlavina zúdult a városra, ami elöntötte a Kaposi Mór Oktató Kórház Bajcsy-Zsilinszky utcai tömbjét. Tizenegyen tűntek el a romok között. A felderítést követően konténer alá szorult embert, árokba esett végtag sérültet, a szituáció szerint az épületben rekedt pszichiátriai betegeket mentették a csapatok. Szombaton árvízi és vízi mentési képességek, a komplex árvízi védekezés, a kötéltechnikai mentő, alapvető vízkár-elhárítási és búvár tevékenység végrehajtását vizsgálták a minősítők.

– Mindig minden helyzetben lehet rájuk számítani – mondta a Somogy Mentőcsoportról Wéber Antal tűzoltó dandártábornok. A megyei katasztrófavédelmi igazgató kifejtette: a háromnapos próbatétel során a mentőcsoportok árvízi és vízi mentési, logisztikai képességeit, és egyebek mellett az alapvető vízkár-elhárítási és búvár tevékenységüket tették próbára, amelyet már éles helyzetekben is bizonyítottak, mint a 2013-as dunai árvíz idején. A Somogy Mentőcsoport 2011-ben alakult, csaknem ötven fővel működik. Antalicz Loránd, a szervezet parancsnoka elmondta: 2012-ben Pécsett az országban az elsők között szereztek minősítést alpin, árvízvédelmi, búvár és romkutató tevékenységből kaptak minősítést. Hozzátette: a háromnapos próbatétel azért is volt fontos, mert tanúbizonyságot tettek arról, hogy az önkéntesek a speciális mentési tevékenységekbe is be tudnak kapcsolódni hivatásos vezetés mellett.

– A fára dőlt autóst nem egyet, nem kettőt mentettünk, az ország összes árvízét végigkísértük mind a mentést, mind a helyreállításokat. Itt a Desedán a hat köbméternyi eldarabolt fát az idősotthon kapja, a homokzsákokból hat köbméternyi kerül a strandröplabda pályákra – mondta el Bodó László, a mentőcsoport oszlopos tagja.

– Öt évvel ezelőtt is részt vettünk a minősítésen– mondta el Csalós István. A Görgetegi Tűzoltó Egyesület parancsnoka hozzátette: erdész, vadász, fakitermelő is van a kilenc fős csapatban.

– Bármikor kialakulhat olyan helyzet, ahol tömeges kárfelszámolásra van szükség és oda több ember is szükséges a hivatásosok mellett, ilyenkor segítünk mi önkéntesek.

