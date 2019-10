Megízlelhették leendő szakmájukat a fiatalok

Ételeket kóstolhattak, szögelhettek és különféle szakmákkal ismerkedhettek meg a fiatalok a pályaorientációs fesztiválon. A Kossuth téren először szervezték meg az eseményt, amelyre ezernél is több diák volt kíváncsi.

Jól bántak a kalapáccsal a fiatalok, alig pár másodperc alatt verték be a szöget a vastag gerendába. Az ács munka alapjait így közelebbről is megismerhették a diákok a Tető Építők Egyesülete és a Horgas Tető Kft. standjánál. Horgas Zoltán, a cég tulajdonosa elmondta: fontos, hogy megszerettessék a fiatalokkal a tetőfedő szakmát, hiszen jó szakemberből egyre kevesebb van a megyében is. Hozzátette: nagy hangsúlyt fordítanak a gépiesítésre, hiszen úgy látja; a fiatalok könnyebben dolgoznak ilyen területen, ha a fizikai munkát megkönnyítik számukra.

A szabadtéri szakképzési napon a Kaposvári Szakképzési Centrum összes intézménye, valamint egy tucatnyi cég mutatkozott be. A sátraknál a cukrász, a szakács és a gépipari szakmákat is megismerhették a fiatalok. Kecskeméti Kármen a sütemények szerelmese. A tizedik osztályos diák cukrásznak tanul, de már sok recept a „fejében van”, hiszen otthon is gyakran sütöget. Tervei szerint, ha végez az iskolával, akkor a fővárosban vagy a környékén nyit üzletet.

Horváth Bence az informatika megszállottja, jelenleg programozónak tanul a KSZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziumában. Budapesten szeretne majd továbbtanulni, nagy álma pedig, hogy Amerikában dolgozhasson programozóként. Nem minden fiatalnak van ilyen elképzelése a jövőjéről, ezért is szervezték meg a szakképzési napot, hogy minél több munkakört megismerjenek a diákok. A rendezvényhez a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara is csatlakozott. A szakmai szervezet a vidéki iskolákból több mint hatszáz nyolcadikos diákot szállított buszokkal a Kossuth térre, de a kaposvári általános iskolások is kíváncsiak voltak a különböző szakmákra.

Repülőgép szerelőket is képeznek majd

Több ágazatban is jelentős a munkaerőhiány. Weimann Gáborné, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója szerint Budapestnek és külföldnek nagy az elszívó ereje, ezért olyan szakképzést kell kínálni a fiataloknak, ami később a megyében tartja őket. – A gépészeti és az elektronikai képzést szeretnénk megerősíteni – mondta a főigazgató. – Kaposvárra ilyen jellegű cégek érkeznek a jövőben, nekik pedig munkaerőre lesz szükségük. A szakmai napon a fiatalok kipróbálhatnak különböző munkafolyamatokat is, ami azért is fontos, mert könnyebben el tudják dönteni, milyen irányba tanuljanak tovább. Hoztunk egy helikoptert is a Kossuth térre, ami az új képzésünket népszerűsíti. Jövő szeptembertől ugyanis a diákok légijármű szerelő technikusnak is tanulhatnak a kadarkúti tagintézményünkben. Terveink szerint 17 diákkal indítanánk el a képzést – tette hozzá.