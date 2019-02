Megtermett patkány akart bemenni egy üzletbe Kaposváron

Az utóbbi időben többször találkoztak patkánnyal Kaposváron a Múzeum utcai üzletekben dolgozók.

A jól megtermett állatot az épület kapubejárójában, a szemetesek környékén látták, de az is előfordult már, hogy az állat felmerészkedett a lépcsőn és egészen az egyik üzlet ajtajáig sétált.

– Majdnem bejött a boltomba – fogalmazott Illés Richárd. – Már többször láttam a patkányt, így azóta óvatosabban nyitom ki az üzlet ajtaját is. A vásárlóim is találkoztam már az állattal, ami annyira bátor volt, hogy el sem szaladt, hanem szépen komótosan visszament a szemetesekhez. Az a baj, hogy nagyon sok kuka van a kapubejárónál és a környék éttermeiből is idehordják az ételmaradékokat, ami vonzza a patkányt is. Nem örülök az állatnak, mert én sem szívesen megyek olyan helyre, ahol rágcsáló van – tette hozzá az egyik üzlettulajdonos.

– Láttam a lyukat, ahová bemászott a patkány – mondta el lapunknak Kőszegi György. – Itt lakik a társasház udvarában az. Szóltam is már a közös képviselőnek erről, mert ez a helyzet rontja az üzletet. Jönnek hozzám az emberek ruhát kölcsönözni, aztán szembetalálkoznak egy patkánnyal, azért ez nem valami szerencsés. Az a probléma, hogy mindenki idehordja a szemetet, szerintem az lenne a megoldás, ha csak az a kuka maradna itt, ami a sajátunk, ne legyen itt húsz másik – fogalmazott Kőszegi György.

Javós Csilla, a társasház közös képviselője kérdésünkre elmondta: már 2015 tavaszától az üzletház kapubejárójában tárolják a környék szemeteseit. Négy évvel ezelőtt minden lakót és üzlettulajdonost értesítettek arról, hogy a kukákat odahelyezik, akkor azonban ezt senki nem kifogásolta. Javós Csilla hozzátette: a mostani problémáról már értesítették a Városgondnokságot és várják, hogy kiirtsák a patkányokat.

Tucatnyi patkányirtás évente

Herczeg Attila, a kaposvári Városgondnokság vezetője elmondta: tudnak a Múzeum utcában lévő patkányokról, így a szokásos eljárásnak megfelelően, a bejelentéstől számított pár napon belül elrendelik az irtást. Herczeg Attila tapasztalata alapján nem egyedi az eset, hiszen nemcsak a belvárosban, hanem a kaposvári lakótelepeken is gyakran látni rágcsálókat. A patkányok miatt évente körülbelül egytucatnyi irtást rendel meg a Városgondnokság egy erre specializálódott cégtől. Herczeg Attila szerint a téli időszakban gyakran jelennek meg az állattok a szemetesek környékén, mivel sokan a kuka mellé teszik ki a megmaradt ételt. A Városgondnokság vezetője arra kéri az embereket, hogy az élelmiszert ne dobják ki a kukába, mert az odavonzza a rágcsálókat.