Megyeszerte megelevenedik a szent család

Több somogyi település központjában is felállították a betlehemi motívumot. A formák és a színek sok helyen eltérőek, az üzenet azonban közös.

Egy többfunkciós rönkházat építettek a gyugyi Fő utcán. A 18 négyzetméteres épületbe az aktuális ünnepkörhöz kapcsolódó motívumokat helyezik majd el. Karácsonyhoz kapcsolódva egy háromszor három méteres istállót rendeztek be, amelyben a szent család elevenedik meg.

– Gipszből és kerámiából készültek el a figurák, amit a „Legyen szebb a mi falunk” egyesület vásárolt – fogalmazott Jelenka György, Gyugy polgármestere. A betlehemben Mária, József, a kis Jézus, a három királyok, valamint különféle állatok jelennek meg. Évek óta hagyomány már, hogy az adventi időszakban felépítjük a betlehemet, ebbe a környezetbe azonban először készítettük el, de nagyon tetszett az itt élőknek – tette hozzá a polgármester.

Balatonszentgyörgyön a Berzsenyi utcába helyezték ki a köztéri betlehemet. A településen 2014 óta, minden évben megépítik a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó motívumot. – Vallásos ember vagyok, és azt gondolom, hogy ezt meg kell mutatni a közösségnek is – hangsúlyozta Farkas László Nándor, balatonszentgyörgyi polgármester. – A karácsony az olyan ünnep, aminek a templom falain kívülre is el kell jutnia. A településünkön kettő betlehem is van. Az utcai mellett a katolikus templomban is áll egy, amelyet iskolások építettek és terveink szerint februárig, a nagyböjt kezdetéig díszíti majd az épületet – mondta el lapunknak Balatonszentgyörgy polgármestere.

Szalmából és fából készült el az idei betlehemi jelkép Mezőcsokonyán. A településen négy évvel ezelőtt állították fel az elsőt azért, hogy az ott élők meghittebben ünnepelhessék a karácsonyt. Sudár Zoltán polgármester elmondta: a betlehemnek és a hozzá kapcsolódó programoknak közösség építő ereje van. A jelképet, az adventi koszorút, valamint a feldíszített fenyőfát a falu központjában állították fel. – Az óvónők készítettek el a betlehemet – nyilatkozta lapunknak Sudár Zoltán. – Természetesen a szent család és a királyok állnak a középpontban. Főleg esténként látványos az alkotás, mert meg van világítva. Vélhetően január közepéig kint marad a kompozíció – tette hozzá.

