Minden árkategóriában található lángos a Balatonnál

Drágább és olcsóbb lángos is kapható a Balatonnál. A több ezer forintos finomságról szóló hírek ismét kacsának bizonyultak, igaz némi drágulást tapasztaltunk.

A balatoni nyár velejárója lett az évtizedek során a lángos. Az elmúlt években pedig a balatoni árak afféle fokmérője lett, s azt is nagyszerűen tükrözi a lángos, hogy anyagilag milyen helyzetben vannak a turisták. Hiszen amikor a sajtó több ezer forintos lángosokról beszél, joggal és valószínűleg okkal hördül fel a nyaraló társadalom. Mivel nem mindegy, hogy milyen lángost kapunk a pénzünkért és az sem, hogy mennyibe kerül.

Lassan hagyományos lángos körutat tettünk a Balaton déli partját, s nagyjából hasonló tapasztalatokkal gazdagodtunk, mint egy éve. Keletről nyugat felé drágul a finomság, de eltérő a minőség és a kiszolgálás is.

A fonyódi kikötői üzletsoron már mindenki kinyitott, a lángos illat meg is csapja az ember lányának orrát a Vigadó téren andalogva. Itt aztán van kínálat bőven, a sima lángostól a sajtos-tejfölösön át egészen a sonkás-sajtos, a nutellásig minden kapható. A vastagságra nem lehet panasz, s szemmel láthatóan frissen sütik a finomságot. A sima a legolcsóbb, az mindössze 600 forint, de a feltét extremitásától függően akár 970 forint is lehet egy lángos. Igaz azon már virsli és füstölt sajt is található, ezt persze lehet még fokozni plusz 80 forintos feltétekkel. De kérdés, hogy kell -e a lángosra ennyi hús?! – Ein bolognese – mondta egy német vendég a pultosnak, egy bolognai szószos pizzát rendelve. Meg is kaptuk a választ, kell bizony a hús a sült tésztára.

S, ha már a sült tésztáknál tartottunk benéztünk az erdélyi kürtöskalácsoshoz is, ahol faszénen pirul az édesség az óriáskerék lábánál. – Nyolcszáz forint az ára, de tíz éve meg ötszáz forintért adtuk – mondta Fancsali Ibolya vállalkozó. – Látja, csak háromszáz forintot drágult. Én azt mondom, hogy ugyanazok az árak vannak és a forgalom sem olyan rossz.

Balatonbogláron a Platán strand tőszomszédságában egy bezárt lángosozóba botlottunk, ahol a kint felejtett ártábla emlékeztetett rá, hogy valaha a sima lángos 450 forint volt, a sajtos-tejfölös pedig 600 forintba. A jelenleg is nyitva tartó üzletnél éppen készültek a finomságok, ott a semmivel sem megkent 550 forintba került, a sajtos-tejfölös 800 forintba.

Balatonlellén kicsivel többe került a sima lángos az egyik büfében, 600 forintos áron kínálták, míg sajttal és tejföllel „megspékelt” rokonát 990 forintért. Itt volt olyan vendéglátóhely, ahol menüben is kapható volt: vagyis lángos fél liter sörrel. A remek termékkapcsolás 900 forintot kóstált.

Lángost minden településen vásárolhatunk a Balatonon, természetesen Siófokon is. Ott az egyik büfében 800 forint a sima lángos és a sajttal tejföllel kínált verzió 1000 forint.

A számok csak egyetlen dolgot mutatnak, hogy nem ugyanolyan haszonnal és eltérő alapanyagokkal dolgoznak a vállalkozók, hívta fel figyelmünket egy balaton-parti vendéglátó. – Nem mindegy, hogy frissen készül-e a lángos vagy csak megmikrózzák és úgy kérnek érte ezer forintot – jegyezte meg a szezonális üzletet üzemeltető férfi. – Az is módosít az áron, hogy trappista sajtot használok, vagy valamilyen silány minőségű lágy sajtot, amely akciósan kapható a szupermarketben.

S akkor még nem is beszéltünk arról, hogy egy lángosozóban elfogyasztott étellel megspóroltuk az otthoni áram, víz és gáz használatot. Ráadásul az energiát is, amelyet az elkészítésre és a tálalásra fordítottunk volna. A 500, 600 vagy 1 ezer forint kifizetésével nem csak a lángost fizetjük ki, hiszen elkészítik és elénk teszik az ételt, s még az asztalt sem nekünk kell letörölni magunk után.