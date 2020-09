Müller Cecília: A járványveszély igazi közösségeket kovácsolt

Az országos tisztifőorvos jelenlétében köszöntötte az önkormányzat azt az 501 kaposvárit, akik tavasszal, a járvány első hullámában vállalták, hogy önkéntesként és intézményi dolgozóként segítik a vírus elleni védekezést. Müller Cecília szerint újra szükség van az összefogásra.

– Az elmúlt hetekben járta az országot, véradásokon, egészségügyi rendezvényeken vett részt. Szinte mindenütt kitüntették, Kaposváron sem engedték el elismerés nélkül.

– Öröm a számomra, hogy azok közé az emberek közé mehetek, akik oly sokat segítettek a járvány első időszakában – nekem és egymásnak is, és az egész országnak. Rendkívül hálás vagyok mindezért.

– Talán a helyi közösségek összefogása vírusölő hatású?

– Óriási a szerepük. Példát mutathatunk egymásnak, és attól, akit közvetlenül ismerünk, könnyebben fogadjuk el a segítséget és a jó tanácsot. Az az igazi, ha együtt gondolkodunk. Ha valaki messziről, felülről rendelkezik idegenként, az mindig kevésbé hatékony, mint az, ha valaki olyantól hallom a jó tanácsot, aki mellettem áll, és tudom róla, hogy jót akar nekem. Az összetartozásnak hatalmas ereje van.

– Van most ideje látogatásokkal foglalkozni, amikor egyre több új betegről hallani?

– Bizony tele volt a naptáram, hiszen az elmúlt hetekben próbáltuk bepótolni mindazt, ami a járvány első hullámában még nem volt lehetséges. Az elmaradt szűrővizsgálatokat terveztük újra, és bizony készülni kellett arra is, ahová most értünk el, hogy újra növekedni kezdett a fertőzöttek száma. Sajnos a Covid még nem pusztult ki, itt van köztünk.

– Új helyzet van, változhat a védekezés iránya?

– Remélem, hogy most is csupa egészséges ember van közöttünk, mert aki nem az, annak otthon kell maradnia. Ez alapvető és nagyon fontos, hogy betartsuk, mert bizony nagyon sokszor tetten érhető a vizsgálatok során, hogy tünetmentes fertőzött ment közösségbe. Ahol nem tudjuk tartani a másfél méteres távolságot, ott a maszkviselés feltétlenül javasolt, a boltokban, a tömegközlekedési eszközökön pedig kötelező a használata. Mossunk nagyon gyakran kezet, fertőtlenítsünk, és a környezetünket is tartsuk tisztán, szellőztessük a belső tereket. Ezek roppant egyszerű dolgok, de hatásosak, tudjuk csökkenteni vele a megbetegedések számát.

– Mi várható a második hullámban, mit hozhat a jövő?

– Nagyon nehéz megítélni, mert bár rengeteg ismeretünk összegyűlt, de még mindig egy olyan ismeretlen kórokozóval állunk szemben, amelyet folyamatosan kutatnak a virológusok, klinikusok. Nagyon sok újszerű jelenséggel találkoznak, ezért nem lehet jósolni. Többféle hipotézis létezik, lehet hogy a Covid megszelídül majd és beleolvad a többi koronavírus közé, és együtt kell élnünk vele, de az is lehet, hogy mint a spanyolnátha, eltűnik és elfelejthetjük. Ezt ma még nem tudjuk megmondani.

– Hogy viseli a hirtelen jött népszerűséget?

– Ez egyfajta tükör nekem, mert elsősorban szolgálatnak tekintem a tevékenységemet. Nagy kihívással kell szembenéznem, de szeretném meghálálni az embereknek, hogy együttműködőek, és közösen összefogva sikerült az első hullámot megfékezni. Most is nagy szükség lesz minderre, ezért újra csak erre kérem az embereket, és remélem, hogy mindenkihez eljutnak a kérő szavak.