Muszáj sokat beszélgetni

A gyerekek kiszolgáltatottak, átragadhat rájuk a szülők félelme, feszültsége. Nem rendelkeznek ugyanis elegendő élettapasztalattal ahhoz, hogy megértsék a jelenlegi helyzetet, mely a koronavírus terjedése következtében kialakult.

– A kisebb gyerekek annyit érzékelnek, hogy rövid idő alatt teljesen megváltozott az életük, miközben számukra az állandóság jelenti a biztonságot – mondta lapunknak Mátraházi Tibor, aki több somogyi általános iskolában pszichológusként dolgozik. A szakember úgy véli: az általános iskola felső osztályaiba járó gyerekek intellektuális bizonytalanságot élnek meg. A szakember szerint sok gyerek szembesül most azzal, hogy a szülők aggódnak, feszültek, esetleg elveszítik a munkahelyüket, vagy éppen az élelmiszert halmozzák fel. Tanácstalansággal találkoznak. Mindez átragadhat a kisebbekre, vagyis a kialakult helyzethez való hozzáállásukat a szülők érzelmi állapota is befolyásolja. – Nem biztos, hogy ezt a szülő felismeri, hiszen nagy eséllyel a gyermeke sem tudja megfogalmazni a problémáját – tette hozzá Mátraházi Tibor. – Ezért nagyon lényeges az, hogy beszélgessenek a gyerekekkel a jelenlegi helyzetről is, az ő életkoruknak megfelelően.

A szakember az egyik közösségi internetes oldalon is figyelmeztetett: a beszélgetésekben nem szabad azt sugallni, hogy mennyire elkeserítő, borzasztó a helyzet. Sokkal inkább érdemes a napi teendőkre, lehetséges megoldási módokra koncentrálni ilyenkor is.

Mindezt csak nehezíti, hogy az interneten is lehetnek téves, pontatlan információk a koronavírussal kapcsolatban, ami szintén fokozza az izgalmakat a pszichológus szerint. A legtöbb szülő ráadásul nem tudja pontosan, hogy merre barangol a gyermeke a világhálón, milyen információkkal találkozik. Ebbe a folyamatba csak úgy kapcsolódhat be a szülő, ha együtt használja az internetet a gyermekével, beszélgetnek arról, miket olvastak ott.

Habár a közösségből történő kiszakadás nem előnyös a gyerekeknek, az otthoni tanulás fejlesztheti az önállóságot.

Az idősebb korosztály számára is nehéz az állandó otthonlét, s persze a médiából érkező, esetenként ijesztőbb hírek fokozhatják is ezt. Terenyi Zoltán Imre kaposvári pszichiáter szerint önmagában is stresszfaktor, ha valaki sokat van egyedül otthon. Ám a szakember úgy véli: nem mindegy, milyen szemmel tekintünk a jelenlegi helyzetre. – Ha az ember lát értelmet az önkéntes karanténban, és megérti, hogy miért fontos most a távolságtartás, úgy az otthonlét is kevésbé lesz stresszfaktor – tette hozzá a pszichiáter. Mint kérdésünkre elmondta, már azzal sokat tehet valaki idősebb társaiért, ha esetleg telefonon beszélgetnek egymással.