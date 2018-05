Művészi kavalkád költözött Kaposvár belvárosába

Elkezdődött a Rippl-Rónai Fesztivál, amely 4 nap alatt 17 helyszínen 70 programmal szolgál.

Sokan voltak kíváncsiak a fesztiváli forgatagra a kaposvári Fő utcán. – Most csak eljöttünk körülnézni, – mondta egy kaposvári diák, aki barátnőjével sétált végig a Fő utcán.

– Gyerekszobába keresünk képet – mondta egy fiatalember az egyik Anker-ház előtt alkotó művésznek.

Egy házaspár Várdáról jött el a megyeszékhelyre feltérképezni az összművészeti fesztivált. – Nagyon tetszenek a kézműves portékák – mondta Balogh Lászlóné – Jó programok lesznek a következő napokban, úgyhogy biztosan visszajövünk majd.

A fesztivál első napján nyílt meg Gschwindt Balázs, képalkotó és Bózsa Brigitta, festőművész és Tóth György szoborkészítő közös kiállítása az Európa téren található volt színházi jegyirodában.

Valamint a tizedik Groteszk Triennáléra beküldött alkotásokat is a fesztivál keretében mutatták be a Vaszary Képtárban, az Együd Árpád Művelődési Központban.

268 művész 460 alkotást küldött be a Groteszk Triennálé kiírására, a zsűri döntése alapján 146 művész 236 alkotását mutatták be a kiállításon. – Megnőtt az érdeklődés a Groteszk Triennálé iránt – mondta el kérdésünkre Halmos Klára, a Kapos ART Képző- és Iparművészeti Egyesület, titkára. – Nagyon sok társadalmi jelenséggel, valamilyen gondolattal kapcsolatos alkotás van. Itt jó a címet is elolvasni, hiszen az alkotó sokszor így teszi hozzá a saját gondolatát a műhöz.

A kiállítást Szombathy Bálint, szépségkutató nyitotta meg. – A groteszk legjellemzőbb vonása, hogy ellentéteket ütköztet – mondta megnyitó beszédében. – Sokan még ma is azt hiszik, hogy a művészetben csak a szépnek van helye, de mások szerint a művészet küldetése túlmutat a széptevésre való törekvésen, közéjük tartoznak a groteszk igéjét hirdetők.

Szita Károly polgármester a kiállítás alkalmával nyitotta meg a fesztivált. – Egy olyan fesztivált szerettünk volna, ahol mindenki jól érzi magát – mondta a polgármester. – Legyen az árus, aki idejön a portékáját kínálni, legyen művész, vagy vendég, aki idejön hozzánk. Egy bohém fesztivál ez, ami jellemző volt Rippl-Rónaira is.