Nagy hullámokat vert a szupergyors kishajó

Nemcsak a magyar tenger hullámait, hanem a kedélyeket is felborzolta az elmúlt nyáron a Hyperjet. Mi is többször írtunk róla. A szupergyors kishajó ellen külön csoport szerveződött a világhálón, ám tulajdonosa azt állítja: minden rendben a járművel.

A Hyperjet egy 880 lóerő teljesítményű, dízelmotoros és akár 90 kilométeres sebességre is képes, vízsugárhajtású kishajó. A vízi jármű már tavaly nyáron szolgálatban volt. A hozzászólások szerint „nagyon izgalmas kikapcsolódás”, „olyan ez, mint egy vízi hullámvasút”. Persze nem osztja mindenki ezeket a véleményeket, „köztörvényes bűn a Balaton ellen” írja az egyik. Egy tiltakozó oldal is létrejött, amelynek közel háromszáz követője van. A tiltakozók a zajterhelésre és a vélt vagy valós környezetszennyezésre hivatkozva száműznék a 22 utas befogadására alkalmas hajót a Balatonról.

– Valótlan állítás, hogy a hajónk környezetszennyező, a Balatonon jelenleg használt hajómotorok közül a legújabb és a legkörnyezetkímélőbb motorokkal van szerelve – válaszolta kérdésünkre Koller Tibor, a Hyperjet üzemeltetője. A siófoki vállalkozó azt mondta: a hajózási hatóságnak benyújtották a motorokra vonatkozó gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, CE-tanúsítványt, miszerint azok emissziós adatai a legszigorúbb uniós határértékeknek is megfelelnek.

– A hajó hangereje nem túlzott, zajkibocsátásának mértéke igazságügyi szakértői mérések alapján megfelelő, a jogszabályban megállapított határértéket nem haladja meg. A többi mellett a zajmérési jegyzőkönyv ugyancsak megtekinthető – mondta a vállalkozó.

A hajóval kapcsolatban több képviselői kérdés is érkezett Palkovics László innovációs miniszterhez, Pintér Sándor belügyminiszterhez, Orbán Viktorhoz, és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez is. A kérdéseket megfogalmazó politikusok arra voltak kíváncsiak, hogy van-e engedélye a hajónak, amely szerintük szennyező és hangos. A miniszteri és államtitkári válaszokból is kiderült, hogy a Balaton korlátozás alá eső vízterület, ezért üzemeltetési engedély kell a hajó használatához.

Illetékes hatóságként megkerestük a Budapesti Kormányhivatalt az engedélyekről. Azt a választ kaptuk: A „Hyperjet” korlátozás alá eső vízterületekre, így a Balatonra szóló üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelemmel mostanáig nem fordult a kormányhivatalhoz.

Ezzel kapcsolatban Koller Tibor kérdésünkre azt válaszolta: a vonatkozó kormányrendelet alapján csak akkor kell engedély, ha kishajóról beszélünk. Ám a rendelet alapján a 22 személyes Hyperjet személyhajónak minősül. Így az összes azonos besorolású hajóval megegyezően mentesül az üzemeltetési engedély kötelezettség alól. Úgy fogalmazott: A Hajózási Hatósági eljárásban minden, a közforgalmú vízi személyszállítási tevékenység és a szolgáltatás nyújtására használt hajó jogszabály által előírt okmányát beszerezték.

– A hajót a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai többször ellenőrizték, és ezen ellenőrzések során sem az üzemben tartásra, sem a hajó üzemeltetésére, sem a személyzetre, vagy más előírásra vonatkozó szabálysértést nem észleltek – közölte megkeresésünkre a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság.