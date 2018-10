Négy árva vidrakölyköt fogadtak be

– Elszorul a szívem, ha visszatekintek az eltelt két évtizedre – összegezte a múltat Balogh Márti, a vidrapark vezetője. – A létesítmény számomra nem csak munkahely, hanem az életem értelme, elkötelezettség a természet iránt – mondta. – Sok-sok lemondással teli évvel sikerült olyat létrehozni, ami az országban egyedülálló: ezt a kecses, éjszakai kisragadozót a természetes környezetében bemutatni a halastavak élővilágával együtt.

A vidrapark hívei 700 ezer forintot gyűjtöttek össze egy vidraóvodára. Balogh Márti ott napi 24 órás munkával a természetben talált, elhagyott vidrakölyköket neveli fel, majd visszaszoktatja a vadvilágba. A vidraparkban igyekeznek, hogy a szűkös keretből mindig jusson felújításra is.

Árva kölykök érkeztek

A nyáron egyetlen hét szabadságra ment Balogh Márti, ám ezalatt négy árva kölyök vidrát találtak az országban. Rögtön küldték is ezeket neki a természetvédők, mire hazaért a szabadságról. Még Debrecenből és Tatáról is érkezett kisvidra Petesmalomra. Az ősszel ezt a négy példányt gondozza szorgalmasan. – Kettő még bölcsis, kettő pedig ovis – így foglalta össze ember-léptékben mérve az életkorukat a vidrapark vezetője. A területen egy fehér gólya és egy nyári lúd is várja a látogatókat. A vendégek a tanösvényen anélkül barangolhatják be a környéket, hogy megzavarnák az élővilágot.