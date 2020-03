Nehezedő helyi adóterhek

Nem fogadták kitörő lelkesedéssel a balatonmáriafürdői ingatlantulajdonosok a helyi ingatlanadó emelését, az önkormányzat szerint, már régóta váratott magára az intézkedés. Lapunk megtudta, több balatoni településen is fontolgatnak hasonló adóváltozást.

Harminc százalékkal emelkedett 2020-tól az építményadó Balatonmáriafürdőn, az illetmény 2007 óta 690 forint volt négyzetméterenként, ez változott most 900 forintra. Az üdülőtulajdonosok értetlenül állnak a változás előtt, sőt, még petíció beadását is fontolgatják. Közösségi csoportjukban pedig külön erre is keresik a megoldást.

– Az egyösszegű harminc százalékos adóemelés jelentős terhet ró a lakosságra és a vállalkozásokra is – mondta kérdésünkre Balla György balatonmáriafürdői vállalkozó. – Az a sajnálatos probléma ezzel kapcsolatban, hogy az emelés hirtelen és bejelentés nélkül történt. De, ha már megtörtént, optimista vagyok, hogy ez a pénz fejlesztésre megy majd és nem a település működése viszi el.

Balla György kiemelte: Balaton-parti településhez képest még a 900 forintos építményadó kedvezőnek számít. A probléma szerinte csupán az, hogy több lépésben kellett volna elvégezni az emelést.

Galácz György polgármester viszont azt mondta megkeresésünkre: számítani lehetett erre a lépésre. – A ciklusprogramomban is szerepelt, hogy szükséges az adópolitika felülvizsgálata – tette hozzá. – Az építményadó emelésével biztonságosan és fenntarthatóan üzemeltethető a település. A polgármester ugyanakkor megjegyezte: 2007 óta változatlan volt az építményadó, s azóta igyekezett az önkormányzat növelni bevételeit, amely egy bizonyos szintig sikerült is. Ám, mint aláhúzta, mostanra muszáj volt hozzányúlni az adórendelethez.

A módosítás nyomán mintegy 35 millió forintos pluszforrásra számít az önkormányzat, amit infrastruktúra-fejlesztésre fordítanak. De ebből a pénzből szeretnének költeni járdaépítésre és útfelújításokra. – Biztos vagyok benne, aki ezután Balatonmáriafürdőre látogat, vagy ingatlantulajdonos, egy fejlődő települést lát majd – tette hozzá a településvezető.

Balatonberényben is fontolgatják a helyi adók módosítását, igaz ott idén még változatlan marad a közteher mértéke. – A megalakult új testület idén dolgozza ki adópolitikáját – mondta érdeklődésünkre Horváth László polgármester. – Azt gondolom, abba az irányba kellene mennünk, hogy négyzetméter alapon fizessenek az ingatlantulajdonosok és figyelembe kellene azt is venni, hogy a településen belül hol helyezkedik el az ingatlan. Horváth László szerint májusra elkészül a tervezet, amely majd novemberben kerülhet a testület elé. Addig marad a jelenlegi 450 forintos építményadó.

Évek óta nem emeltek és nem is tervezik a módosítást

Balatonboglár–Balatonlelle–Balatonfenyves Balatonfenyvesen évek óta változatlan az építményadó mértéke, ott 700 forintot fizetnek négyzetméterenként a tulajdonosok. – Elég feszes lett a költségvetésünk és kevesebb tartalékkal indultunk, mint szerettünk volna, de mégsem láttuk indokoltnak a módosítást – mondta érdeklődésünkre Lombár Gábor polgármester.

Balatonbogláron is változatlan maradt a helyi adó mértéke, pedig az állami segítség minden településen csekélyebb lett. – Az építményadó évek óta nem emelkedett és ezt erre az évre is fenntartjuk – fogalmazott Mészáros Miklós polgármester. – Azonban mivel a városnak további forrásokra van szüksége, más formában próbáljuk a bevételeket növelni. Ettől az évtől a parkolási díjból származó bevételt szeretnénk városüzemeltetésre fordítani.

Hozzátette: a strandok ingyenesek maradnak, viszont a turistáknak fizetniük kell a parkolásért. A helyi állandó lakosok ingyenes éves bérletet kapnak, az üdülőtulajdonosok pedig kedvezményt.

Balatonlellén két évvel ezelőtt, 2018-ban módosult utoljára a helyi adókról szóló rendelet, amely az apartmanházakban és társasházakban lévő ingatlanok adóját emelte meg a nem állandó lakosoknak. Így négyzetméterenként 100 forint helyett 700 forintot kell fizetniük.