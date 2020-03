Nem futamodtak meg: több somogyi háziorvos 65 felett is dolgozik

Most a levegőn át gyógyítanak, fogalmazta meg sajátos módon a tapasztalatait a koronavírus okozta új helyzetről az idős vidéki háziorvos. Hozzátette: ők is félnek, de nem adják fel a hivatásukat. A megyei orvosi kamara vezetője szerint még nem tudatosult eléggé a betegekben, hogy most személyesen nem kell minden esetben a háziorvoshoz menni.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények Egy ember lehet a váróban, és egy a rendelőben – csak így lehet bejutni a háziorvoshoz, hogy ne érintkezzenek egymással a betegek. Erőss Sándor 76 évesen is dolgozik, bár a legtöbb kollégájával együtt mentességet kapna a munka alól, hiszen már bőven elmúlt 65 éves. De kitart, ahogyan a többi somogyi háziorvos is. A környező falvakban gyógyítók átlagéletkorát sorolta: a legfiatalabb 67 éves, a legidősebb 80 körüli. Senki sem futamodott meg közülük. – Most telefonon át gyógyítunk, mert elvileg bezárhatnánk a rendelőt, hiszen az asszisztensem is 73 éves – mondta a háziorvos. – Ha a páciensnek csak kisebb problémája van, akkor telefonon ellátjuk jó tanáccsal, és az e-receptért sem kell bejönnie. Ha valaki krónikus beteg, és az állandó gyógyszereit íratja fel, attól megkérdezem, hogy mikor mérte utoljára a vérnyomását, a vércukrát. Ha kell, a szociális gondozó segíthet az otthoni mérésekben. Ha mégis személyes vizsgálatra van szükség, akkor teljes védőfelszerelésben, szájmaszkban, védőszemüvegben, és az előírásokat betartva nézi meg a beteget. Házhoz most nem is hívták, de volt egy otthoni haláleset, amikor a helyszínen kellett járni a háziorvosnak. A csurgói sürgősségi és az ügyelet működik, ott hárman tartják a frontot.

– Félünk, hogyne félnénk, hiszen fél mindenki, mert ez a betegség bárkit elérhet, bár a fiataloknál kevésbé súlyos általában – fűzte hozzá Erőss doktor. – De ha én nem leszek itt, akkor nem jön helyettem senki. Hogy mégis mi tart itt? Akárhogy gondolkodom ezen, csak azt tudom erre felelni, hogy az ember a pályája kezdetén letette a hippokratészi esküt. Az mindig, az egész életünkre érvényes. S én már nem sokat veszthetek… Medikusok tarthatják a betegekkel a kapcsolatot Az idősebb háziorvosok mind vállalták a munkát. Dús István, a Magyar Orvosi Kamara somogyi területi szervezetének elnöke nem tud arról, hogy bárki felmentést kért volna az életkora miatt. A háziorvosoknak kiadott protokoll szerint telefonon keresztül gyógyítanak, írják fel a recepteket és a szükséges esetekben vizsgálnak is. – Úgy érzem, hogy a betegekben még nincs kellőképpen tudatosítva az, hogy a háziorvosoknak csak a súlyos eseteket, ott is leginkább csak az életveszélyben lévőket kell személyesen ellátni a veszélyhelyzetben – mutatott rá Dús István. – Banális hőemelkedéssel, náthával nem kell személyesen a háziorvoshoz menni. Akkor sem indokolja, hogy a háziorvosnál kopogtassunk, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy koronavírusunk van-e, mert meg sem tudjuk mondani. Egy egyéb tünetet nem okozó köhögés mögött sok minden más lehet. Jól meg kell tehát gondolni, hogy mikor forduljunk orvoshoz, mert a 65 éven felüli orvosokat is védeni kell, mert ha indokolatlanul tesszük ki őket veszélynek, akkor azt kockáztatjuk hogy a vírushelyzetben kevés orvos marad. Úgy tudom, hogy az idősebb kollégák mellé medikusokat, önkénteseket fognak rendelni, akik a betegekkel tartják a kapcsolatot, ez javíthat a helyzeten.