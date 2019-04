Nyeregbe pattantak a motorosok, indul a kétkerekűek szezonja

Több százan ugrottak motorra szombaton Kaposváron. A Széles Út Egyesület a hagyományokhoz híven szezonnyitó túrára hívta a két keréken közlekedőket.

A motorosok szombat délelőtt indultak útnak a Wass Albert utcából, közben tettek egy kerülőt Kaposváron, majd 67–es úton hagyták el a várost. Útközben megálltak a zselickislaki cross arénánál, ahol a többszörös magyar bajnok, Németh Kornél és csapatának bemutatóját is megtekintették. Veterán motorokat is láthattak a résztvevők. A ropolyi erdőn keresztül Kaposszerdahelyre érkeztek, ahol a papi áldás után ezúttal is megkoszorúzták az elhunyt motorosok emlékére állított kopjafát.Itt is számos program várta a résztvevőket.

– A Motorosok a Motorosokért Alapítvány javára gyűjtöttünk idén, szeretnénk az elhunyt motorosok családjait segíteni – mondta el Kovács Balázs. A Széles Út Egyesület elnöke hozzátette: a szezonnyitó túrával szerették volna felhívni az autósok figyelmét arra, hogy vigyázzanak a motorosokra a balesetek elkerülésének érdekében.