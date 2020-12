Nyitnak a kézművesmentő webvásárok

Nem tudták advent első napján kipakolni a somogyi kézművesek szebbnél szebb portékáikat. Mindössze a helyi piacokon tudnak értékesíteni, többségük az interneten próbálja eladni egyedi termékeiket.

Koszorúk, fából készült házikók, párnák, karácsonyi mintás lábtörlők, lámpások, ünnepi terítők: ezek a Gold Consulting Szociális Szövetkezet ajándékötletei az idei karácsonyra. A megváltozott munkaképességű dolgozóik nagy munkában vannak ezekben a napokban, munkáikat házhoz is szállítják Kaposváron és vonzáskörzetében.

– A járványhelyzet miatt sajnos nem tudunk kipakolni vásárokba, ezért a közösségi oldalon, webshopban próbáljuk eladni egyedi, kis mennyiségben készült termékeinket – mondta el Lechner Zsuzsanna, a Gold Consulting Szociális Szövetkezet elnöke. Hozzátette: a járványhelyzet miatt egy szélesebb értékesíti láncot kellett kialakítaniuk, hogy a szövetkezet bevétele nagymértékben ne csökkenjen. – A kézműves termékeket huszonöten gyártják, a varrodában pedig tizenöten dolgoznak, nekik biztosítani kell elvégzett munkájukért a béreket. Azon dolgozunk, hogy ez továbbra is így legyen – jegyezte meg a szövetkezet elnöke.

Hanzel Róbert karácsonyra díszcsomagolással ellátott mézválogatást állított össze. – A közösségi oldalon keresztül próbálom értékesíteni a termékeimet, amiket házhoz is viszek szájmaszkban, kesztyűben – mondta el a kaposmérői méhész. Hozzátette: nem tapasztalja, hogy a járványhelyzetben csökkent volna a kereslet a mézei iránt, szerinte ez annak is köszönhető, hogy télen sokan fogyasztják, így igyekeznek erősíteni az immunrendszerüket.

Idén Kaposvár Fő terén is elmaradt a járványhelyzet miatt a karácsonyi vásár, az Együd Árpád Kulturális Központ közösségi oldalán és honlapján mutatja be azokat somogyi kézműveseket és portékáikat, akik már visszajáró vendégeik. – Nagyon örültek a bemutatkozási lehetőségnek az őstermelők, kézművesek, népi iparművészek – mondta el Berlik Mária, az Együd Árpád Kulturális Központ közművelődési szakembere. – Próbálunk nekik az online felületen segíteni. Egészen karácsonyig naponta több virtuális vásári házikó mutatja be új lakóját, és annak termékeit.