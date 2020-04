Olvasóink kedvenc családi receptjei összegyűjtve egy könyvben

Eddig hatvanan küldtek be összesen száznál is több receptet felhívásunkra. A Mediaworks megyei napilapjainak idei, színes albuma a Családok szakácskönyve olvasóink legjobb receptjeiből címet kapta.

A könyvbe kerülő több mint 150 receptet szakértő zsűri választja ki Prohászka Béla Venesz-díjas, olimpiai aranyérmes mesterszakácsnak, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetsége alelnökének vezetésével. A receptbeküldők között robotgépet, elektromos kuktát és aszalógépet sorsolunk ki.

Prohászka Béla a könyv lektoraként kiemelte, legutóbb Rubold Ödön színművész barátja halászléreceptje érkezett be hozzá.

A legtöbb receptet beküldők közé tartozik az orosházi Mészáros Tünde és férje. Mindketten saját specialitásokkal jelentkeztek az idei esztendőben. – A halételeket, pörkölteket, sülteket nagyrészt én készítem, a málnakrémleves citromos-vaníliás túrógaluskával, pisztáciával és a málnás piskóta ugyanakkor Tünde keze munkáját dicséri – emelte ki a férj.

Az egyik legfiatalabb beküldő eddig a 28 éves, Káldon élő Kiss Zsolt. Szakács szeretett volna lenni, de aztán ez megmaradt hobbinak. A csokoládéhurka és a gyros fánk is felkeltette receptjei közül az érdeklődésünket.

Zsótér Brigitta, a Szegedi Tudományegyetem docense nagyon jó kezdeményezésnek tartja szakácskönyvünket többek között azért is, mert a helyi alapanyagokra épít és a családokat tartja szem előtt.

– Maradandót alkothatunk szerzőtársaimmal együtt, ez a könyv ott lesz a polcon, bármikor levehető, és az unoka is láthatja majd egyszer a nagymama receptjét – hangsúlyozta Brigitta. – A zöldséges fasírtot küldtem be Zsótér módra, de már új ötleteim is vannak.

Kosztelnik Lászlóné Nagykanizsáról eddig tizenöt recepttel jelentkezett. A kiskertek javait szívesen használja a karfioltól és a cukkinitól a rozmaringig ételeinél.

Küldjék el családjuk kedvenceit legkésőbb június 20-ig

Az idei szezonban is sokan küldenek be mindenmentes ételekről recepteket. A kifejezés azt jelenti, hogy az alapanyag a legtöbb embernek problémát okozó allergéntől mentes. Leggyakrabban a glutén, a laktóz, a tojás és a szója okoz problémát. Ezen receptek mellett azonban továbbra is várjuk a család többi kedvencét is az alapanyagokkal és az elkészítés leírásával, valamint egy portréfotót is kérünk a beküldőről.

A kiadvány előétel, leves, főétel, desszert tematikára épül, és már gyermekek is jelentkeztek első elkészített főztjükkel, amihez rövid történetet is csatoltak. A recepteket a [email protected] e-mail-címre várjuk, postai cím pedig: Békés Megyei Hírlap, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. A végső beküldési határidő: 2020. június 20.