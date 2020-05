Online nyelvvizsgán adhatnak számot tudásukról a jelentkezők

Online nyelvvizsgára készülhetnek a jelentkezők, a somogyi tanulók angolul és németül is bizonyíthatják felkészültségüket. A központok kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságos körülményekre.

– Az előírt feltételeknek megfelelő nyelvvizsgaközpontok mindegyike megkapta az akkreditációt az online formában szervezhető nyelvvizsgáztatáshoz – közölte megkeresésünkre az Oktatási Hivatal média- és sajtóosztálya. – Így négy nyelvvizsgaközpontnál akár 28 különböző nyelvből szervezhető elektronikus vizsga. Az online vizsgáztatáshoz engedéllyel rendelkező nyelvvizsgaközpontok jelenleg az alábbi nyelvekből hirdetnek online vizsgákat: angol, német, olasz, spanyol, francia, orosz.

Illés Sarolta, a kaposvári Móricz Zsigmond mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola angoltanára hasznosnak tartja az online nyelvvizsgáztatást. A koronavírus-fertőzés miatt bezártak a nyelviskolák, ám ez a számonkérési forma újabb lehetőséget teremt. Van olyan ismerőse, aki az egyetemi továbbtanuláshoz szükséges többletpontok miatt szeretne most nyelvvizsgát tenni. Pfundt Szilvia, egy kaposvári nyelviskola ügyvezető-tulajdonosa elmondta: az online nyelvvizsgák májustól indulhatnak. Négy nyelvvizsgaközpont végzi a feladatot, s náluk is jelentkezett már olyan kaposvári diáklány, aki online angol B2 vizsgára kíván jelentkezni.

– Az intézmények részletesen kidolgozták a biztonsági elvárásokat. – Fontos, hogy a vizsgázók egyedül legyenek a helyiségben. A számonkérés webkamerás, mikrofonos számítógépen zajlik, s ezenkívül szükség van egy mobiltelefonra, ami a vizsgázó környezetét mutatja. Utóbbi készülék a teremfelügyelő helyett végzi a vizsgázó megfigyelését. A vizsgaeredményt többnyire nyolc munkanapon belül közlik.

A koronavírus-járvány a tanulók és a nyelviskolák életét is befolyásolta. Náluk kora tavasszal is még hetente 4-6 tanórában 80 tanuló vett részt a képzésben, most nagyjából 50-en kapcsolódnak az online oktatásba. Az átmenetileg kimaradt hallgatók között egészségügyi, illetve rendvédelmi dolgozók is akadnak. Pillanatnyilag öt tanár foglalkozik a tanulókkal, a képzések nyolctól 20 óráig tartanak, s a hallgatók elméleti és beszédórákon csiszolhatják tovább tudásukat még hétvégén is. A szakember kiemelte: Kaposváron 13 éve működik a nyelviskolájuk. Olyan közeget kívánnak folyamatosan fenntartani, ahol a tanulók jól érzik magukat.

Több kedvező visszajelzést kaptak az utóbbi időben is. Statisztikáik szerint azon hallgatóik 92 százalékának elsőre sikerül a nyelvvizsga, akiknek ajánlják a megméretést.