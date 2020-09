Online tanul egy osztály a Munkácsyban

Online tanul egy osztály a Munkácsy gimnáziumban szerda reggel óta, mert egy tizedikes tanuló koronavírus tesztje pozitív eredményt mutatott.

Úgy tudjuk, ő a harmadik fertőzött az oktatási intézményben. Mint, ahogy korábban beszámoltunk róla, a Kaposvári Tankerület tájékoztatása szerint kedden a Munkácsy mellett a Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnáziumban igazolódott be egy-egy fő esetében fertőzés.

– Nagyatádon egy személynél igazolódott be a koronavírus-fertőzés gyanúja, karanténban általában 6-7 személy van egy időben – mondta el Ormai István polgármester. Kéri a lakosokat, hogy használják a szájmaszkokat még a vásárcsarnokban is, tartsák a biztonságos távolságot, valamint a kezüket fertőtlenítsék. Információink szerint a második tesztje is negatív lett annak a tanulónak, aki a balatonboglári általános iskolába jár. Napokon belül visszatérhetnek így társai az oktatási intézménybe. Somogy megyében hétfőn 83 Covid-19 fertőzött volt, szerdán már 97 személynél igazolták a koronavírus okozta megbetegedést.