Óriáspöfeteget talált a család Somogyacsa határában

Focilabda méretet meghaladó, öt kiló negyven dekás óriási pöfeteget talált Mészáros József a Somogyacsa melletti akácos erdő szélében.

A falubeliektől hallották, hogy a csapadékos időjárást követően sok gomba van az erdőben.

– Vargányát és rókagombát is szoktunk találni, de ekkora pöfeteget még soha – mesélte a gazdálkodó. A most talált óriási gombát kirántották, amelyből az egész családnak bőséges vacsora lett. – Ujjnyi vastagra vágtam és aztán bepanírozta és kisütötte forró olajon a feleségem – mesélte Mészáros József. A gomba egy részét elajándékozták, de jutott belőle a fagyasztóba is. Az óriáspöfeteg egyike a legnagyobb méretű vadon termő gombáknak, emberfejnagyságúra vagy akár még sokkal nagyobbra is megnő, átmérője félméteres is lehet. Tápláló, értékes élelmiszer, nem hizlal, koleszterinmentes. Remek húspótló, ezen kívül szénhidrátokat, ásványi sókat, vasat, B-, D-, E-vitaminokat is tartalmaz.

Hangutánzó nevét valószínűleg azért kapta, mert a spóratömeg a gomba tetején keletkező nyíláson át, vagy a burok felrepedése után távozik a szabadba és ha rálépnek, spórafelhőt pöffent maga köré.