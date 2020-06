Pincér már lesz a Balatonnál, csak az asztal a kevés

Nem számítanak nagy forgalomra a vendéglátóipari vállalkozók a Balatonnál, de legalább idén nyáron nem lesz munkaerőhiány a szezonális üzletekben. A Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviselete (KISOSZ) hagyományos szezonnyitó találkozón készítette fel az ágazati szereplőket a nyárra.

A nyári szezonra vonatkozó fontos információkat osztotta meg a KISOSZ a balatoni turizmusban érdekelt vállalkozókkal hagyományos balatonszárszói vállalkozói fórumán.

A dél-Balatonon közel 1400 vendéglátó és 2400 kereskedelmi üzlet vesz részt a turisták ellátásában, számukra rendhagyónak ígérkezik az idei nyár. hiszen a koronavírus járvány miatt elmaradt az előszezon, s a főszezonban olyan intézkedéseket kell alkalmazni, amelyekre eddig sosem volt példa. – Elmaradtak olyan rendezvények, mint a ballagások, osztálytalálkozók és nagy rendezvények sem lesznek nyáron – jegyezte meg Makkos Péter, a fonyódi Makkos Vendéglő tulajdonosa. – Ez eleve kiesés, de az új rendszer, amelyben kevesebb asztalt tudunk elhelyezni megint csak forgalomcsökkenéshez vezet.

Hozzátette: a strandi büféknél, szabadtéri üzleteknél ez nem jelent akkora gondot, mint a víztől távolabb eső éttermekben. De az is probléma, hogy a felkészülés nagyon megdrágult. – Hatalmas költség a vírusvédelmi intézkedések alkalmazása – mondta Szili Zsolt, a zamárdi Szili Grill Étterem vezetője. – Az eszközök nagyon drágák és 90 nap alatt kell összehozni azt a forgalmat, amelyre máskor még ott volt a tavasz is.

– Bízunk azért egy erős főszezonban – emelte ki Kertész Rezső, a KISOSZ megyei elnöke. – De azt már látni lehet, hogy mintegy 40 százalékkal kisebb forgalom várható idén.

Munkaerőhiány idén nem lesz

Míg az elmúlt években rendszeresen arra panaszkodtak a balatoni vendéglátók, hogy nem találnak munkaerőt, most enyhülni látszik a helyzet. A tó nyugati medencéjében még akadnak nehézségek, derült ki a KISOSZ balatonszárszói fórumán. – Aki előre gondolkodott az már felvette nyárra az alkalmazottakat – mondta Makkos Péter. Vagyis már most is fizet bért a dolgozóknak, habár a forgalom még igencsak gyatra.

A vállalkozó megjegyezte, a kormány munkahelyvédelmi intézkedései között nem volt olyan, amelyet igénybe vehettek volna a résztvevő vállalkozók.

A tó keleti medencéjében nincs panasz a munkaerőre, hiszen sokan jöttek haza külföldről, komoly tapasztalattal, mondták a vállalkozók.