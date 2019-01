Pozitív élményekkel az értő olvasásért

Az értő olvasás tanításában segíti a pedagógusokat szerte az országban egy Kaposváron kifejlesztett módszer.

Kárpáti Anikó egy mozgásos, élményeken alapuló programot dolgozott ki. Módszertanát a United Way támogatásával több tucat pedagógus alkalmazhatja a hátrányos helyzetű településeken. Hatalmas szükség is van a jó módszerekre, ugyanis a Pisa felmérések szerint jóformán minden 5. gyermek funkcionális analfabéta.

Műanyag botokkal próbálják meg megtartani a labdát a magasban, majd a földön pattogtatják a pedagógusok a Vadvirág Alapítvány termében. Később zsámolyra ugranak, miközben rövid és a hosszú magánhangzóra végződő szavakat gyűjtenek és ezt felírják a munkafüzetükbe. Ők is pontosan úgy végzik a feladatokat, ahogy majd a gyerekek fogják. A három napos kurzusra a hátrányos helyzetű térségekből érkeztek tanítók, óvónők.

Fenyő Andrea a Tolna megyei Nagykónyi óvodájából érkezett. Azt mondta lapunknak: új módszereket szeretne tanulni, ahhoz, hogy megkönnyítse az óvodásoknak az iskolakezdést. – Már korábban szembesültem azzal a problémával, hogy hatalmas szakadék van az óvoda és az iskola között. Azért vagyok itt, hogy módszertanokat gyűjtsek és ezeket létraként használjam a két intézmény közötti átjárásban – mondta az óvónő.

A foglalkozáson az óvónőkön kívül alsó tagozaton tanító pedagógusok is részt vettek. Kárpáti Anikó, a Vadvirág Alapítvány szakmai vezetője által kidolgozott tanuláskönnyítő program ugyanis rendkívül hatékonynak bizonyult már az előző években. A sok játékon, gyakorlati feladatokon, élményeken alapuló módszer a gyerekek olvasási képességeit fejleszti, majd az értő olvasás elsajátításához is segítséget nyújt. – Az értő olvasás fejlesztését is megtanítjuk a pedagógusoknak. Rengeteg eszközt, gyakorlatot, tudásanyagot, tematikát kapnak ezeken a képzéseken. Ráadásul a saját élményű megtapasztalás a gyermek és a felnőttek esetében is kiemelten hangsúlyos szerepet kap. Játszva, élményeken keresztül tanulnak – sorolta a módszer előnyeit Kárpáti Anikó.