Rendőrök, tűzoltók és katonák életébe nyertek betekintést

Sikeresen szerepelt az Igali Batthyány Károly Általános Iskola a Honvédelmi Szövetség pályázatán.

Az intézmény 1,4 millió forintos támogatást nyert, amelyből honvédelmi napot szerveztek a diákok számára. A gyerekek megismerkedhettek a rendőrök, tűzoltók és mentők munkájával és a katonaélet rejtelmeibe is betekintést nyerhettek, hiszen a Kaposvári Toborzó Iroda is részt vett a programon. A honvédelmi napot küzdősport és barantabemutató is színesítette.

Az iskola további 1,5 millió forintos támogatást nyert, amelyet honvédelmi kirándulásra fordítanak. A tervek szerint a bodrogi hadiparkba utazik a 45 résztvevő diák, de Orfűre, Pécsre és Szigetvárra is látogatást tesznek.