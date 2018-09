Robotokat programoznak a táncsicsos diákok

A legújabb Lego mindstroms robotokat kapott szerdán a Táncsics Mihály Gimnázium: a 650 ezer forint értékű támogatásnak köszönhetően robotszakkör indul a patinás tanintézményben.

Erdélyi Ernő, a budapesti Component Soft Kft. ügyvezető igazgatója – aki 1983-ban érettségizett a Táncsics Mihály Gimnáziumban – adta át a robotokat Reőthy Ferenc igazgatónak. A szerdai ünnepségen elhangzott: az új berendezés segítségével jól lehet motiválni a diákokat.

– A munkaerőpiacról több ezer informatikus hiányzik, így nagy szükség van arra, hogy minél több végzős diák válassza a műszaki pályát – mondta Reőthy Ferenc, a Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója. – A magyar gazdaság sikerének alapja, hogy a csúcstechnológiában is folyamatosan előre tudjunk lépni. Az új megoldások iskolai alkalmazása, az élményekkel teli tanulás befolyásolhatja a hosszú távú folyamatokat, s ebből a feladatból iskolánk is kiveszi a részét. Stratégiai feladatnak tartjuk a tehetséggondozást, s azt, hogy diákjaink minél eredményesebben szerepeljenek a rangos tanulmányi versenyeken. Ebbe a körbe illeszkedik a számítástechnika is, ahol az elmúlt időszakban szép helyezéseket értek el tanulóink.

Szenzorok, távolság-, szín- és fényérzékelő: a robot készlet néhány alkatrészét érdeklődve vették szemügyre az ünnepség után a Táncsics Mihály Gimnázium diákjai. Biczóné Lengyel Beáta informatikatanár rámutatott: a robotika forradalmasította az ipart, óriási változások történtek egyebek mellett az autóiparban. A változások rendkívül rövid időn belül zajlanak, s ez nagy hatással van az oktatásra is.

– Autót, mozgó kutyát vagy épp egy emelőkart is építhetnek a diákok, s az elkészített tárgyat programozzák és vezérelik – tette hozzá Biczóé Lengyel Beáta. – A problémamegoldásra, s a gondolkodási készségek fejlesztésére kiválóan alkalmas a speciális eszközkészlet, melynek segítségével remekül motiválhatóak a fiatalok, a programozást élményszerűen sajátíthatják el. Robotokat a mérnökképzésben is használnak, rendkívül széles a felhasználási kör.

Erdélyi Ferenc ügyvezető igazgató örömmel nyugtázta a diákok érdeklődését. Kiemelte: meghatározó időszak volt életében a Táncsics Mihály Gimnázium falai között töltött négy év, s örömmel adományozta a robotokat az iskolának, melynek remélhetően nagy hasznát veszik a fiatalok.