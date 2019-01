Rossz tévé és kopott szőnyeg is hevert az út mellett

Felháborodva hívta fel szerkesztőségünket Varga András, Várda polgármestere azért, mert az elmúlt napokban több zsáknyi szemetet kellett összegyűjteniük a közmunkások a település környékén.

A polgármester szerint nem „divat” szemetelni a faluban és határában, ezért is lett annyira dühös.

– Meglepően sok szemetet találtak a közmunkások – mondta Varga András. A rossz tévétől, a kizsigerelt állati maradványon keresztül a kopott szőnyegig több zsáknyi hulladékot szedtek össze. Minden héten egyszer végig megy egy munkásunk a fonyódi úton és, ha talál szemetet, akkor összegyűjti. Most azonban nem hitt a szemének, amikor meglátta a rengeteg hulladékot.

– Az árokban és árokparton hevert a sok szemét – folytatta Varga András. Úgy gondolom, hogy nem helyiek dobálták el, hanem a Fonyód felé vagy Kaposvár irányába közlekedő autósok. Én is láttam már korábban, hogy az autóból kidobták a különféle hulladékot például az erdő szélére. Számomra ez azért dühítő, mert minden településen szervezetten elszállítják a szemetet, ezért nem értem, miért kell illegálisan lerakni.

HIRDETÉS HIRDETÉS

– Szabadságukról hívtam be a közmunkásokat – fogalmazott Varga András. – Bántotta a szememet a látvány, ezért kértem meg őket, hogy jöjjenek be és szedjek össze minél hamarabb a sok szemetet. De nemcsak az út mellett, hanem a buszmegállóban is hevert a hulladék, szatyorban rakta ki valaki a kuka mellé. Azt gondolom, hogy az emberek gondolkodásán kellene változtatni, akkor talán tisztább környezetben élhetnénk – tette hozzá Várda polgármestere.

HIRDETÉS HIRDETÉS