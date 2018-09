Rostási Klaudia és Somogyi József is jól szerepelt a döntőn

A Nemzeti Vágta történetének eddigi legjobb eredményét érték el a somogyi lovasok: a Hősök terén összesen 72 lovas indult, s tízezrek kísérték figyelemmel a rendezvényt. Nagy sikert arattak Kassai Lajos lovasíjászai is.

– Fantasztikus érzés volt átélni a fővárosi döntőt, s látni, hogy mennyire remekül lovagolnak a somogyi településeket képviselő fiatalok – mondta Meiszterics László, a kaposvári Kecel-hegyi Lovas Sportegyesület elnöke. – Emlékezetes a mostani Nemzeti Vágta: a középdöntő második helyéig vágtáztak a megyei színekben versenyző lovasok, amire még soha nem volt példa.

Rostási Klaudia Pipacs nyergében Polány színeiben indult, s az elődöntőben résztvevő 72 lovas közül a harmadik legjobb időt futotta, míg a középdöntőben második helyre ért be Nagy Arnold Temerint képviselő lovas után, aki megnyerte az idei Nemzeti Vágtát. Somogyi József Fernando Délceg lován Kaposvárt képviselte, aki szintén bejutott a középdöntőbe, s futamában ugyancsak a második helyen végzett. Ducsai Gabriella tapsonyi színekben indult, s Király nyergében vágtázott a több tízezres tömeg előtt.

Meiszterics László kiemelte: nemcsak a fiataloknak, hanem a felkészítőknek és a drukkereknek is óriási élmény volt a fővárosi vágta. Tapsonyból egy kisbusznyi szurkoló utazott Budapestre, ahol a versenyen kívül is látni lehetett somogyi résztvevőket. A köztársasági őrezred Nemzeti Lovas Díszegységének tagjai közt az egyetlen hölgy a kaposvári Makár Henrietta volt, aki az egyesület lovasaként a 2012-es Kaposvári Vágtán győzött. S nagy sikert arattak Kassai Lajos lovasíjászai valamint fogathajtásban is a legjobbak között volt Tieger Endre fogathajtó. Az egyesület vezetője jelentős szakmai sikerként értékelte a somogyi versenyzők eredményét, s megköszönte a támogatók segítségét. Hangsúlyozta: minden bizonnyal 2019-ben is megrendezik a Kaposvári Vágtát.