Rotyogó bográcsok és veterán gépcsodák

Marha-, csülök-és szarvaspörkölt, de még halászlé is rotyogott a bográcsokban Balatonföldváron, ahol első ízben szerveztek Bográcsfesztet augusztus 18-és 22-e között. A civilek mellett számos balatoni település polgármestere is fakanalat ragadott. Tucatnyi vendéglátóhely is bemutatkozott klasszikus fesztiválételekkel és kézműves finomságokkal. Az estéket pedig djk, élő zenés kis koncertek színesítették. Szombaton divat-művészet-design vásár is várta az érdeklődőket.

A hétvégén zajlott a 22. Tabu Oldtimer Vitorlás Kupa. A túraversenyt ezúttal is tradicionális fahajók számára rendezték meg. Kollár Lajos, Magyar Vitorlás Szövetség elnöke öt évvel ezelőtt ajánlotta fel Bujtor István feleségének, hogy a Tabu Kupa, a már meglévő, tradicionális hajók versenye legyen egyben a színész emlékversenye is.

A Bujtor Istvánnak emléket állító regattát megelőző napon a veterán járművek Alsóörs, Balatonfüred és Tihany után Balatonszemesre, a Bujtor István Filmfesztivál zárónapjára látogattak, ezzel is tisztelegve a színész-vitorlázó emléke előtt. A több tucatnyi szépkorú oldtimereket a szemesiek is megcsodálták, a legtöbben a világoskék Porsche 911-es voltak kíváncsiak. A veterán járművekkel a szemesi városháza előtt sorakoztak fel, majd együtt vonultak ki a temetőbe és megkoszorúzzuk Bujtor István sírját.