Sokan választották az elektromos autót

Szinte elkapkodták a támogatásokat a leendő elektromosautó-tulajdonosok, egy nap alatt lezárult a pályázati lehetőség. Somogy megyében is sokan tették le voksukat az e-autó mellett.

A villanyautók néhány éve még úri luxusnak és sci-fi-filmbe illő furcsaságnak számítottak, ám ma már egy kis befektetéssel bárki elektromos­autó-tulajdonos lehet. Ez annak is köszönhető, hogy az állam akár 2,5 millió forinttal támogatja a beszerzéseket. A 5 milliárd forintos forrás június 17-én nyílt meg, s alig egy nap alatt el is apadt, olyan érdeklődés mutatkozott a lehetőség iránt. – Ez azt jelenti, hogy a döntéshozók jó intézkedést hoztak – mondta érdeklődésünkre Máté Márton, a Balatonbogláron, Siófokon és Dunaújvárosban is szalonnal rendelkező Autó Máté Kft. alapítója. – Korábban másfél millió forintra lehetett pályázni, volt, hogy nem tudták felhasználni az összeget az autóvásárlók. Ezúttal azonban nagyon sokan ragadták meg az alkalmat, volt is érdeklődő bőven az Autó Máté Kft. szalonjaiban. – Több autót rendeltek nálunk – tette hozzá Máté Márton. – A Peugeot 208 és 2008 modellekből létezik elektromos változat, amelyekhez a megrendeléstől számított két hónapon belül hozzájuthatnak a vásárlók.

Ezekbe a modellekbe már 50 kilowattórás kapacitású akkumulátort terveztek a francia mérnökök, amelynek köszönhetően idegeskedés nélkül elutazhat új tulajdonosa akár Budapestig. – A szakzsargon kilométerfrásznak nevezi a lemerülő akkumulátortól való félelmet – mondta a balatonboglári szakember. – Ha valaki munkába járáshoz használja az elektromos autóját, nyugodtan mehet autóval Zalaegerszegről Budapestre. Megáll nálunk 20 percre Siófokon tölteni és folytathatja útját. Ugyanis a szalonjainkban nyolc elektromos töltőt helyeztünk üzembe, amelyek közül több villámtöltő, így 25–40 perc alatt végezhet a töltéssel a sofőr.

De az autópálya mellett is egyre több a villanyautók töltésére szolgáló állomás, s a somogyi városok is bővelkednek már töltőkben.

A villámtöltőn 25–40 perc alatt újra üzemkész az autó

Taxisdömping

A legnagyobb érdeklődés a taxisok részéről mutatkozott. Az általuk igényelt összeg meghaladta a 2 milliárdot. A vissza nem térítendő összeg a 11 millió forintos árat meg nem haladó autóknál akár 2,5 millió forint is lehetett, a 11 és 15 millió forintos e-autók esetében maximum 500 ezer forint.