Sütemény és kalács nem marad dió nélkül

Tiszta napsütéses reggel fogadta a piacra igyekvőket pénteken, ám a korábbi hetek indián nyarát fagyoskodós tipegés váltotta a flaszteren. A közelgő tél ellenére a meleg nem múlt el nyomtalanul a kiskertekben, az őszi másodvetésből november derekán is friss hazai retek és újhagyma került elő a kofák portékái közt.

Az ízük most is páratlan, csomónkénti százötven-száznyolcvan forintos árukat pedig igazi felüdülésként élhettük meg a kajatanyáról felénk áramló zamatos marhapörköltalap illatzuhatagában.

Mit is kívánhatna egy fázós reggelen délre a gyomrába a delet tervezgető városlakó egy forró zöldséglevesen kívül? Képzeletbeli, jóleső kanalázásához egy szempillantás alatt lehetett bevásárolni. Például egy emberfejnyi karfiolért kétszázötven forintért már éppen hozzá lehetett jutni, de ugyanennyibe került egy kilónyi krumpli is, szinte fajtajelleg nélkül, egységáron. A magyar zeller már csak százötvenbe, a sárgarépa alsó hangon kétszáznyolcvanba került ezen a pénteken, egy százassal többért már a prémium is elérhető. A gyökér ötszáz és ezernégyszáz forint között mozgó véglete mindenképp fejvakarásra készteti a vásárló, bár a leves elképzelhetetlen nélküle.

Ha november, akkor a dióvásár szezonját is csak elértük végre; a harmadosztályú, sötétebb húsú pucolt kilójáért ezernyolcszáz, a szép aranybarna másodosztályúért egy ezressel többet kértek. Ha jól körülnéztünk, ennél magasabb áron is lehetett találni. A sorban állást tekintve azt már biztosan tudhatjuk, az ünnepi kalács, bejgli és sütemény az idén sem maradt belevaló nélkül, szerencsénkre.

Kaposvári Nagypiac aktuális árai 2018. november 16. Liba háj 1090 Ft/kg-tól Liba comb 3280 Ft/kg-tól Liba mellfilé 3300 Ft/kg-tól Liba szárnytő 699 Ft/kg-tól Kacsaháj 880 Ft/kg-tól Kacsa szárnytő 600 Ft/kg-tól Csontos kacsa mell 2490 Ft/kg-tól Pecsenye egész kacsa 1190 Ft/kg-tól Savanyú káposzta 400 Ft/kg-tól Sütőtök 250 Ft/kg-tól Csipkebogyó 800 Ft/kg-tól Mák 1600 Ft/kg-tól Dióbél 1800 Ft/kg-tól Karfiol 250 Ft/kg-tól Fejes káposzta 180 Ft/kg-tól Spenót 250 Ft/cs-tól Tojás „s” 22 Ft/db-tól Naspolya 650 Ft/kg-tól Mandarin, narancs 350 Ft/kg-tól Kivi 650 Ft/kg-tól Szőlő (olasz) 680 Ft/kg-tól Birs 480 Ft/kg-tól Körte 450 Ft/kg-tól Alma 180 Ft/kg-tól Citrom 650 Ft/kg-tól Szilva 300 Ft/kg-tól Csirke far-hát 139 Ft/kg-tól Csirke csontos mell 920 Ft/kg-tól Csirke egészcomb 569 Ft/kg-tól Kis mellfilé 1399 Ft/kg-tól Csirke levescsont 99 Ft/kg-tól Marha lábszár 2200 Ft/kg-tól Marhacomb 2800 Ft/kg-tól Sütőkolbász 1099 Ft/kg-tól Hátsó csülök 890 Ft/kg-tól Pecsenyehús 890 Ft/kg-tól