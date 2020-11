Százmilliókból újulnak meg a somogyi iskolák

Csaknem 670 millió forintból újulnak meg a somogyi iskolák, tornatermek és tornaszobák a közeljövőben. Azokon a településeken lesznek korszerűbbek majd az épületek, ahol ötezer embernél kevesebben élnek.

Tíz évvel ezelőtt bővítették több helyiséggel és a beruházás során akkor fel is újították a böhönyei Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát. Az elmúlt egy évtizedben viszont néhány terem állaga jelentősen leromlott, ezért szükség van egy átfogó felújításra. A Siófoki Tankerületi Központhoz tartozó intézmény hamarosan megújul, hiszen a Magyar Falu Programban valamivel több mint húszmillió forint támogatást nyertek. A pénzből felújítják tíz tanterem teljes padlóburkolatát, a kémia-szaktantermet, a hátsó bejáratot és lépcsőt is modernizálják. Az iskola felső szintjén, ahol a tanári szoba és négy tanterem található, megjavítják a légkondicionáló eszközöket, hiszen márciustól kezdve az emeleten elviselhetetlen meleg van.

A Kaposvári Tankerületi Központhoz tartozó osztopáni iskola épülete is megújul. A Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és AMI telephelyeként működő intézményt, pár száz forint híján, ötvenmillió forintból korszerűsítik. Tóthné Bali Klára, a somogyjádi iskola igazgatója elmondta, nagy szükség van a beruházásra, hiszen az óvoda és az iskola egy helyen, a régi kastélyépületben működik. Az óvodát nemrég felújították, azzal pedig, hogy az iskola is megszépül, egységes képet kap az épület. A támogatásból szigetelik a kastély külsejét és a lábazatot, valamint kicserélik a külső és néhány belső nyílászárót is.

Somogyváron a torna- és sportcsarnok felújítására nyert támogatást a tankerület. Gyurákovics László, a település polgármestere elmondta, a valamivel több mint harmincmillió forintból kicserélik a mintegy nyolcszáz négyzetméteres küzdőtér padlóját. Emellett megújulnak a folyosók, az öltözők és a vizesblokkok is. A csarnokot a 140 iskolás mellett, hetente több alkalommal helyi amatőr csapatok is használják, ezért is fontos a korszerűsítés. A beruházás várhatóan a jövő év elején kezdődhet el – tette hozzá a polgármester.