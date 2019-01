Szemet szúr a szemétség: veszélyes hulladék is kerül az erdőbe

Folyamatos munkát adnak az önkormányzatoknak és a civil szervezeteknek az illegális szemetelők. Hiába hordják el az erdőkből és a bokrok alól a hulladékot, néhány héten belül újra kikerül a szemét a környezetbe.

Ebben az időszakban még szembetűnőbb az illegálisan lerakott szemét látványa a csupasz bokrok és az út menti árkok partján. A szemetelőket az sem riasztja vissza, ha valaki tetten éri őket.

– Láttunk olyat, amikor a Desedán kerékpározó csoport egyik tagja felakasztotta a fára szemetet – hangsúlyozta Kozári Miklós, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület elnöke. – Szóltunk neki és még ő volt megsértődve. Az a baj, hogy sokan nem törődnek azzal, hogy szemetelnek. Azt gondolják ugyanis, hogy majd más összeszedi, de ez nem vezet jó irányba. Sokan eldugják a szemetüket és amikor a bokrok lehullatják a levelüket, a nádasok leszáradnak, akkor előkerülnek a különféle csomagok.

– Évente körülbelül kétszáz nagy fekete szemeteszsáknyi hulladékot gyűjtünk össze – folytatta Kozári Miklós. – Akadt olyan is, hogy horgászt kaptunk rajta szemetelésen, annak ellenére, hogy a horgászrendünk előírja, szemetes helyre senki nem ülhet le, mert, ha van ott hulladék, akkor azt neki kell eltakarítania. Érdekes, amikor elkezdődik a biciklis szezon, a kerékpárút környéke tele lesz papír zsebkendővel és műanyag flakonnal. Ezeket mind mi szedjük össze, ami komoly kiadást jelent évente – tette hozzá a Kaposvári Sporthorgász Egyesület elnöke.

A SEFAG Zrt. kezelésében lévő erdőállományokat sem kímélik a szemetelők. Évről-vére visszatérő probléma ez, melynek felszámolása jelentős munkát igényel, ráadásul a környezetet is károsítja. Az erdészet tapasztalatai szerint az illegálisan lerakott szemét többsége műanyag, de háztartási hulladékkal és építési törmelékkel is találkoztak már a somogyi erdőkben. A tapasztalatok szerint a SEFAG Zrt. tavaszi hulladékgyűjtési akciójában körülbelül kettőszáz köbméter szemét gyűlik össze, ami fele, egyharmada az évente gyűjtött mennyiségnek.

Mindig találnak új helyet a szemetelők

Juta és Kaposfüred között is gyakran látni illegálisan lerakott hulladékot. Major János, Juta polgármestere szerint nem lehet megállítani a szemetelőket, volt, hogy tetten értek valakit, de azt elengedték a rendőrök. A megoldás az lehet, ha kamerákat raknának ki, de ez nagy kiadást jelent a településnek. A Kaposvári Városgondnokság vezetője Herczeg Attila kérdésünkre elmondta: több olyan helyre is szereltek fel kamerát, ahová korábban illegálisan raktak le szemetet. A probléma azon a környéken megoldódott, de a szemetelők új helyet találtak maguknak. Az egyik legnagyobb gond most Répáspusztánál van, ahonnan több köbméternyi veszélyes hulladékot kell majd elszállítaniuk a közeljövőben.