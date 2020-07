Szép kört ment a behemót Cadillac a veteránok közt

Hétfő a veteránok napja volt Kaposváron: gond nélkül teljesítette a vizsgakövetelményeket egy 1967-es Jawa, s egy negyven éves Lada tulajdonosa is elégedetten távozott. Ezen kívül még 16 régi autó és motorkerékpárgyűjtő jelentkezett.

Bencsik Balázs két motorral érkezett: egy zöldre fújt 1988-as Dnyeper mellett egy Velorex oldalkocsis Jawa 350/360-at vizsgáztatott.

– Imádom a régi motorokat, hatalmas élmény a felújítás – mondta a 30 éves szentlászlói Bencsik Balázs.

– A Jawát alig három hónap alatt tettem rendbe, s az alkatrészbeszerzés sem megoldhatatlan feladat. Gumibakot, lámpabúrát és az oldalkocsi felfogató elemeket Csehországból rendeltem. A fényezés és a mechanikai munkák mellett az alumínium polírozást is saját magam oldottam meg. Azt szoktam mondani: ha mindennap egy csavart felújítok, akkor előbb-utóbb véget ér a munka.

Egy 1955-ös Hanomag kisteherautó rendbetétele újabb erőt ad a folytatáshoz, s azután egy Hofher G35-ös traktor következik, később egy 1930-as gyártmányú Citroen jön. Nem unatkozom, minden szabadidőmet a veterán járművekre fordítom.

Egy fekete Alfa Romeo Spider is veteránvizsgára várt. A sofőr szerint az amerikai piacra készült 2000 köbcentis modell még mindig jól húz. Terebélyes méretű parkoló kell a Cadillac Eldoradonak, szabadkozott egy középkorú férfi, miután leállt. Ohioból érkezett korábban a V8-as, 137 lovas kupé, amely az átlagosnál termetesebb utasoknak is pazar körülményeket biztosít. Elektromos ülés és ablakemelő, automata sebességváltó: ez is a felszerelés része.

Punik László, a veteránjármű-vizs­g­a­bizottság elnöke azt mondta: felkészültek és lelkesek a járműtulajdonosok. A gépkocsik és motorkerékpárok állapota arról árulkodik, hogy komolyan vették a vizsgakövetelményeket. Németh Tibor Balatonmáriafürdőről hajtott a korallpiros 1200-es Ladával Kaposvárra. Patikatiszta motortér, igényesen felújított belső: a középkorú tulaj egy balatonalmádi férfitől vásárolta az autót. A retró érzést erősítette a korabeli Videoton rádió, a téma iránt érdeklődők nagy örömére a csomagtartóban megmaradt az eredeti szerszámoskészlet és az elsősegénynyújtó doboz is, s a fényezés iránt érdeklődők még a régi papír színkódot is behatóan böngészhették.