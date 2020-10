Szilvássüti hozhat tök jó hangulatot a hétvégére

A szemerkélő hűvös esőben tovább melegedtek otthonaikban a piacrajongók, mielőtt rászánták magukat a bevásárlásra.

A szemerkélő hűvös esőben tovább melegedtek otthonaikban a piacrajongók, mielőtt rászánták magukat a bevásárlásra. Reggel nyolckor még elhagyatott volt a kaposvári Nagypiac, a vásárlók csak később töltötték meg a standokat. Nincs is jobb ebben az igazán őszi időben, mint meleg teát szörtyölve egy fahéjillatú szilvássüteményt eszegetni a melegben. A hétvégi szilvássütihez, vagy a nagy klasszikus szilvásgombóchoz akár gyermekökölnyi óriásszilvából is válogathattunk nyolcszáz forintért, de apróbb szeműt is kaptunk 650-ért. A szilva mellett még kacsintgat ránk a magyar szőlő, és egyre több standon kínálják az illatos sütőtököt is, amely szintén felmelegíti a testet és a lelket is.

FOTÓ+VIDEÓ

-Többfélét hoztam, van nagy, kicsi…ki, milyet szeretne-mondta a sütőtök kínálatáról László. -A faragni valót még nem viszik annyira-tette hozzá. A tökmag is igazi csemege. Ha tökmagot nem is, de mindenféle magot lehet vásárolni egy teljesen új standnál. Csupa olyan terméket, amelyeket eddig a bioboltok, polcairól szerezhettünk be eddig.

-Mi ez? Mák? Olyan fura – kérdezte feleségét az egyik vásárló a chia mag láttán, mire az asszony felvilágosította, hogy nem minden az, aminek látszik.

-A chia magot sokan tejjel felöntve fogyasztják reggelire-mondta Kárpáti Szabolcs, aki hiánypótlásként hozta létre standját a piacon. – Sokan keresték a kesudiót, a bulgurt, és egyéb hasonló magvakat, ezért nyitottunk, de aszaltgyümölcsök, és egyéb rágcsálnivalók, valamint szárazáru különlegességek is megtalálhatók nálunk, mint a lenmag, szezámmag, vagy a kusz-kusz-tette hozzá az árus.