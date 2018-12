Szinte teljesen megújult a ságvári iskola

A Széchenyi 2020 programnak köszönhetően 150 millió forintos fejlesztés valósult meg Ságváron a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában.

Az intézményben 17 helyiség újult meg teljesen, köztük hét tanterem és három szertár. A beltéri nyílászárókat is lecserélték, de a világítás is korszerűbb lett. Ezek mellett hétszáznál is több tanulást segítő eszközzel bővült az iskola.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS