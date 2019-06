Szükség van a rutinos kezekre a Balaton-parton

A nyugdíjasok munkájára is nagy szükség van a magyar tengernél, mind nehezebben találnak dolgozót a balatoni cégek. A tapasztalatokból az látszik, egyre többen vállalnának munkát közülük. Sokan még a szállásukat is megoldják ennek érdekében.

– A munkát vállaló nyugdíjasokra is nagy szükség van a Balaton-parton – mondta Dakó Roland, a Déli Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet régióvezetője. – Csak a főszezon idejére nagyon nehezen találnak dolgozót a balatoni cégek. Sok nyugdíjas viszont még a szállását is megoldja, hisz nyaralójuk van a Balatonnál. Így nem csak pihenni mennek a vízpartra, többen egy kis pénzt is keresnének közülük. Ráadásul van példa arra is a nyaralótulajdonos és egyben munkát vállaló nyugdíjasok között, hogy kiadnak még néhány szobát másoknak is, akik szintén dolgoznának. Az alsó kereseti lehetőség bruttó ezer forintos órabér körül alakul, ettől csak feljebb van. S ezután csupán személyi jövedelemadót kell fizetniük. Aki most jelentkezik hozzánk, az is találhat még munkát a nyárra. Büfésnél, fagyisnál, kölcsönzőnél, lángos vagy palacsintasütőnél is elhelyezkedhetnek a nyugdíjasok – mondta el lapunk kérdésére a szövetkezet régióvezetője.

A Szárszó Étteremben sem új keletű, hogy nyugdíjasok is besegítenek a konyhán. Így lesz ez az idei esztendőben is – tudtuk meg Zeleiné Kuti Kiss Melindától. Az étteremvezető szerint a rutin is a nyugdíjas munkatársak mellett szól, valamennyien régi vendéglátósok, mi több, közeli ismerőseik. Így a fiatalabbakat is betaníthatják, akik újonnan kerülnek az étterembe.

Mária már a második évét tölti a szárszói étteremben. Mint kérdésünkre elmondta, korábban is hosszú éveken át a vendéglátásban dolgozott. Többek között azért vállalta a munkát, hogy ezzel is kiegészíthesse a nyugdíját.

Változó motivációk

Dakó Roland azt is elmondta: míg tavaly közel száz nyugdíjasról tudtak, akiket balatoni munkalehetőség érdekelt, az idén már közel kétszer ennyien dolgoznának a magyar tenger mellett. Korábbi tanárok, cégvezetők, szakmunkások is jelentkeztek hozzájuk. Változó okokból vállalnak munkát: jóllehet a pénz sem másodlagos, de sokan egyszerűen csak a közösségbe tartozást szeretnék megélni. Olykor még baráti társaságok is alakulnak a cégeknél.