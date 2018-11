Tehetséggondozással tesz az ünneplő Bárczi a kirekesztés ellen

Fennállásának hetvenedik évfordulóját ünnepli idén a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ. A hét évtized alatt rengeteg sikert könyvelhettek a szakemberek, amelyben nagy segítségükre volt a tehetséggondozás.

A gyógypedagógusok szerint ez esélykompenzáció a sérült gyerekek számára, ezért is helyeznek rá nagy hangsúlyt Kaposváron – hangzott el a Jelen kihívásai, jövő válaszai című konferencián a városháza dísztermében hétfőn.

A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ diákjai jelentős sikereket értek el többek között sportban, hiszen paralimpiákon, világversenyeken szerepeltek jól tanítványaik, míg mások művészetben remekeltek. – Apróbb részeredményeket is magunkénak tudhatunk – mondta Benczéné Csorba Margit, főigazgató megnyitó beszédében. – Amikor a gyermek először szólal meg, először áll fel és jön oda hozzánk, az leírhatatlan. A sikerhez azonban kell az is, hogy legyen egy jó csapat és támogató környezet.

Ezek szerencsére mindegyike megvan a Bárczi Gusztáv Módszertani Központban – tette hozzá a főigazgató. S az ő munkájukat támogatja a Nemzeti Tehetségprogram is, amelyről Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkára tájékoztatta a szakembereket. Elmondta: a program húsz éves stratégiát fogalmaz meg, amelynek fele már megvalósult. – A tehetség a legjobb befektetés – fogalmazott a helyettes államtitkár. – Ezért is működik a Nemzeti Tehetségprogram, amelynek kerete jövőre 300 millió forinttal növekszik.

Az idén már 4 milliárd forintnyi érvényes intézményi pályázat érkezett a programba, de 2015-ben indult a kiemelkedő fiatal tehetségek ösztöndíja, ezzel egyénileg is tudják támogatni a kiemelkedő fiatalokat. Nemcsak a sportban tehetséges diákok pályázhatnak a támogatásra, de a művészetben vagy szakmai tárgyakban jeleskedő fiatalok is. Ezzel egymillió forinthoz juthatnak a pályázók, amellyel akár sportszert, vagy hangszert is vásárolhatnak. A jövőben bővítenék az ösztöndíj-programot – hangzott el a kaposvári konferencián. Tehát szélesebb körben támogatnák a tehetségeket és az összeg is növekedhet.

Szita Károly polgármester, a konferencián az egészség fontosságára hívta fel a figyelmet. – Minden építkezés felett kell lennie az egészségnek – fogalmazott a városvezető. – Az egészség a legnagyobb ajándék egy családnak, de ezért tenni kell egyénileg és közösségként is. Ezért is szeretnénk elérni 2030-ra, hogy Kaposvár legyen a legegészségesebb magyar város.