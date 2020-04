A húsvéti alkotások a teljességet jelképezik

Online tanítja a tojásfestést a kaposvári Balogh Ildikó.

A művésztanár már huszonnyolc éve fest szebbnél szebb mintákat a tojásokra, s a járványhelyzet miatt most nem személyesen, hanem digitális eszközök segítségével inspirálja azokat, akik szeretnék megtanulni művészete csínját-bínját. Balogh Ildikó azt mondta: nincs nehéz dolga, mert érdeklődőek a tanítványai.

– Általában kifújt tojásokkal dolgozom – mondta Balogh Ildikó. – A legtöbb motívum a régmúltból jön, de ezeket továbbfejlesztem, a viaszolt tojásfestést például a családomból hozom, mert anyukám is ezzel foglalkozott. Minden dísznek, ábrának jelentése van. Jeleztek vele az udvarlónak, barátságot kötöttek, üzeneteket írtak rá, megjelent rajta a nőt és a férfit jelképező tulipán és ekevas. A legkedvesebb szimbólumaim a tulipánok, a csillagok és a szív formák.

Utóbbit régen nem használták annyira gyakran, mint manapság, de úgy gondolom, hogy ez most különösen fontos – hangsúlyozta a művésztanár. Balogh Ildikó hozzátette: a hímes alkotásoknak ma is fontos üzenete van. A tojás ugyanis a teljességet szimbolizálja, az alkotó pedig a ráfestett üzenetekkel, motívumokkal óvni szeretné családját, ismerőseit, de bő termésért is fohászkodik.