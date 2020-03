Tudj meg mindent a veszélyhelyzet somogyi történéseiről!

Ahogy arról korábban beszámoltunk Somogyban nincs hír fertőzésről, ám a veszélyhelyzet és az elővigyázatosság miatt, sorra maradnak el a rendezvények. Kövesd cikkünket, hogy mindent megtudj a megyei helyzetről.

A szerda délutáni bejelentést követően sorra érkeztek a hírek az elmaradó somogyi sport, kulturális és egyéb tömegrendezvényekről. Alábbi cikkünkben mindent megtudhatsz a különleges helyzettel kapcsolatban, ami téged is érinthet.

Hírt adtunk arról, hogy a Kaposvári Egyetemen rendkívüli rektori szünetet rendeltek el. Ez körülbelül 2700 hallgatót érint.

– Most tíz napos szünetet tartunk, amely alatt fel tudunk készülni a távoktatásra – mondta Kovács Melinda. – A tavaszi szünetet követően pedig távoktatásban folytatjuk a munkát. Ez azt is jelenti, hogy minden magyar hallgatónak ki kell költöznie a kollégiumból. A külföldi diákok maradnak, de a távoktatás rájuk is vonatkozik.

Szintén szerdán közleményben tájékoztatott a kaposvári Csiky Gergely Színház arról, hogy az előadások elmaradnak. Azonban nem kell mindig megyeszékhelyinek lemondania a szórakozásról. A Kultik Kaposvár bizonyos megkötésekkel de továbbra is nyitva tart. – Továbbra is nyitva tartunk – mondta lapunknak Simon Horváth Szilvia, a Kultik marketing vezetője. – Egy előadásra egyszerre maximum kilencven jegyet adunk el és a vetítéseket úgy csúsztatjuk, hogy azok ne fedjék egymást. A szükséges módosításokat már elvégeztük a honlapunkon található moziműsorban.

Nagyon fontos, hogy mindenki megfelelően tájékozódjon, ezáltal ne alakuljon ki felesleges pánikhangulat.

Feljelentést tett közveszéllyel fenyegetés miatt dr. Csillag Gábor jegyző. Azután került sor a feljelentésre, miután az egyik kaposvári középiskola mintegy 3000 főt számláló zárt Facebook-csoportjában egy olyan poszt jelent meg, amelynek szerzője a köznyugalom megzavarására alkalmas valótlan tényt állított, híresztelt, illetve azt a látszatot keltette, hogy a koronavírussal kapcsolatban közveszéllyel járó esemény bekövetkezése fenyeget.

Szerdán már közleményben olvashattunk arról, hogy az Együd Árpád Kulturális Központ rendezvényei az intézkedés visszavonásáig elmaradnak. Most arra kéri az Agóra vezetése az érdeklődőket, hogy rendezvényeik hirdetését, reklámozását egyelőre függesszék fel.

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum továbbra is nyitva tart egyéni látogatók számára 9 főig egyszerre. Foglalkozásokat, tárlatvezetéseket, ismeretterjesztő előadásokat, kiállítás megnyitókat bizonytalan ideig nem szerveznek.

A fürdőhelyeket egyelőre nem korlátozzák.

A Belügyminisztérium és Népegészségügyi Központ aktuális hirdetménye szerint gyógyfürdőbe, közfürdőbe, uszodába korlátozás nélkül lehet menni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása alapján a fürdőlátogatás nem jelent extra egészségügyi kockázatot a vírusfertőzés szempontjából.

Mégis elmarad a Kaposvári Mentőalapítvány első jótékonysági bálja.

A vasárnapra tervezett március 15-i városi ünnepség Fonyódon is elmarad.

Marcali templomaiban is bevezették a szükséges intézkedéseket